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Бюджетний пиріг на кефірі: візьміть будь-яке варення

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
261 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
117
Час на прочитання
1 хв
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Бюджетний пиріг на кефірі: візьміть будь-яке варення

Швидкий і бюджетний пиріг на кефірі (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Спробуйте приготувати цей швидкий і бюджетний пиріг на кефірі.

Шукаєте простий та економний пиріг до чаю? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно! Без зайвих інгредієнтів — лише кефір, варення та кілька хвилин вашого часу. Приготувати його дуже легко, а результат буде ніжним та смачним!

Інгредієнти

яйця
2 шт.
сіль
щіпка
цукор
150 г
олія
150 г
ванільний цукор (екстракт ванілі)
1 ч. ложка
теплий кефір
150 г
розпушувач
12 г
борошно
300 г
варення
150-200 г
ягоди
за смаком
мигдальні пелюстки (за бажанням)
20 г

Процес приготування:

  1. В глибокій мисці за допомогою вінчика збити яйця з сіллю та цукром, потім додати олію та ретельно перемішати. Далі влити ванільний екстракт і теплий кефір, знову перемішати.
  2. Тепер просіяти борошно з розпушувачем і поступово додавати його до рідкої суміші, замішуючи до отримання однорідного тіста.
  3. Форму діаметром 23 см вистелити пергаментом, змастити олією і влити готове тісто. Варення перекласти в кондитерський мішок і зробити на поверхні сіточку. Зверху викласти ягоди та, за бажанням, посипати мигдальними пелюстками.
  4. Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин. Після випікання дати охолонути перед подаванням.

Смачного!

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