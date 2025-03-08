Бюджетний пиріг на кефірі: візьміть будь-яке варення

Спробуйте приготувати цей швидкий і бюджетний пиріг на кефірі.
Шукаєте простий та економний пиріг до чаю? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно! Без зайвих інгредієнтів — лише кефір, варення та кілька хвилин вашого часу. Приготувати його дуже легко, а результат буде ніжним та смачним!
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- сіль
- щіпка
- цукор
- 150 г
- олія
- 150 г
- ванільний цукор (екстракт ванілі)
- 1 ч. ложка
- теплий кефір
- 150 г
- розпушувач
- 12 г
- борошно
- 300 г
- варення
- 150-200 г
- ягоди
- за смаком
- мигдальні пелюстки (за бажанням)
- 20 г
Процес приготування:
- В глибокій мисці за допомогою вінчика збити яйця з сіллю та цукром, потім додати олію та ретельно перемішати. Далі влити ванільний екстракт і теплий кефір, знову перемішати.
- Тепер просіяти борошно з розпушувачем і поступово додавати його до рідкої суміші, замішуючи до отримання однорідного тіста.
- Форму діаметром 23 см вистелити пергаментом, змастити олією і влити готове тісто. Варення перекласти в кондитерський мішок і зробити на поверхні сіточку. Зверху викласти ягоди та, за бажанням, посипати мигдальними пелюстками.
- Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин. Після випікання дати охолонути перед подаванням.
Смачного!
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