Бюджетний пиріг на кефірі: візьміть будь-яке варення

Шукаєте простий та економний пиріг до чаю? Цей рецепт — саме те, що вам потрібно! Без зайвих інгредієнтів — лише кефір, варення та кілька хвилин вашого часу. Приготувати його дуже легко, а результат буде ніжним та смачним!

Інгредієнти яйця 2 шт. сіль щіпка цукор 150 г олія 150 г ванільний цукор (екстракт ванілі) 1 ч. ложка теплий кефір 150 г розпушувач 12 г борошно 300 г варення 150-200 г ягоди за смаком мигдальні пелюстки (за бажанням) 20 г

Процес приготування:

В глибокій мисці за допомогою вінчика збити яйця з сіллю та цукром, потім додати олію та ретельно перемішати. Далі влити ванільний екстракт і теплий кефір, знову перемішати. Тепер просіяти борошно з розпушувачем і поступово додавати його до рідкої суміші, замішуючи до отримання однорідного тіста. Форму діаметром 23 см вистелити пергаментом, змастити олією і влити готове тісто. Варення перекласти в кондитерський мішок і зробити на поверхні сіточку. Зверху викласти ягоди та, за бажанням, посипати мигдальними пелюстками. Випікати пиріг в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-35 хвилин. Після випікання дати охолонути перед подаванням.

Смачного!

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