Домашні булочки: рецепт, який повинен бути у кожної господині

Домашні булочки. Фото: gospodynka.com.ua

Домашня випічка завжди асоціюється з теплом, і ці м’які булочки — саме той випадок, коли проста страва дає ідеальний результат. Завдяки правильній техніці роботи з тістом вони виходять легкими всередині та мають золотисту скоринку зовні. Це універсальний варіант, який підійде і до ранкової кави, і для ситних домашніх сендвічів. Такий рецепт варто зберегти, щоб він завжди був під рукою.

Складові для приготування

Для роботи вам знадобляться такі інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 3–4 ст. л.;

сіль — 0,5–1 ч. л.;

молоко — 200–250 мл;

борошно хлібне (високий вміст білка забезпечує кращу структуру) — 500–550 г (залежно від вологості).;

вершкове масло — 50–70 г;

дріжджі — 7 г сухих або 20–25 г пресованих;

олія — знадобиться для змащування робочої поверхні та рук.

Готуємо смачні домашні булочки

Спершу відокремте невелику частину жовтка від одного яйця в окрему миску та залиште його для подальшого змащування булочок.

Решту яєць з’єднайте з цукром і холодним молоком, після чого перемішайте. Поступово всипайте хлібне борошно — оскільки воно містить багато білка, йому знадобиться більше рідини. Замішуйте до м’якого та еластичного стану.

Додайте дріжджі та добре вимішайте тісто, щоб вони рівномірно розподілилися, стежачи, щоб температура маси не перевищувала 25°C. Після цього всипте сіль і частинами вводьте вершкове масло, продовжуючи замішування. Весь процес вимішування має тривати приблизно 15 хвилин, поки тісто не стане гладким і не розвинеться клейковина.

Залиште готове тісто на 5–7 хвилин для відпочинку. Потім обережно розтягніть його руками, щоб зробити структуру ніжнішою. Сформуйте булочки довжиною приблизно 12 см, викладіть на деко, накрийте та залиште підніматися на 30–50 хвилин.

Перед випіканням змастіть поверхню заготівель відкладеним жовтком. Духовку треба розігріти заздалегідь (протягом 15 хвилин) до 175°C. Випікайте булочки близько 30 хвилин до рум’яної скоринки. Після випікання дайте їм повністю охолонути до кімнатної температури.