Домашній лаваш: як приготувати м’які коржі на сковороді з чотирьох компонентів

Лаваш на сковороді

Бувають моменти, коли хліб несподівано закінчився, а йти до магазину немає бажання. У таких ситуаціях справжнім порятунком стає рецепт тонкого лаваша. Ця страва готується з мінімуму продуктів, які завжди знайдуться на кухні, а результат перевершує магазинну продукцію за смаком та якістю.

Чому цей рецепт лаваша варто зберегти

Домашній лаваш на сухій сковороді — це універсальна база для багатьох страв. Він ідеально підходить для домашньої шаурми, рулетів із начинками, подачі до шашлику на пікніку або просто як доповнення до чаю.

Вибір на користь домашнього приготування має кілька вагомих аргументів, які роблять цей рецепт незамінним на будь-якій кухні.

По-перше, ви отримуєте максимальну економію коштів. Якщо підрахувати вартість інгредієнтів, то домашній лаваш обійдеться вам у кілька разів дешевше, ніж аналогічна упаковка з магазину.

По-друге, рецепт приваблює своїм надзвичайно простим та чистим складом. Оскільки в тісті немає яєць, молока чи інших продуктів тваринного походження, такі лаваші є пісними. Це робить їх доступними для людей, які дотримуються релігійного посту, веганів або тих, хто має алергію на лактозу.

По-третє, варто відзначити високу якість самого тіста. Завдяки використанню окропу воно набуває особливої еластичності — лаваш не тріскається і не рветься, навіть якщо ви вирішите загорнути в нього багато начинки. Крім того, готові вироби дуже довго зберігають свою ніжність, залишаючись м’якими та приємними на смак навіть через тривалий час.

Необхідні інгредієнти для лавашу

Вам знадобляться лише чотири компоненти, які є в кожному домі:

Окріп — 200 мл. Борошно — 350 г. Рослинна олія — 2 ст. л. Сіль — 1 ч. л. (без гірки).

Покрокова технологія приготування

Процес створення лаваша займає близько півгодини, при цьому вашої активної роботи знадобиться не більше 10 хвилин.

У глибоку ємність насипте борошно, додайте сіль та перемішайте. Влийте окріп і швидко почніть замішувати масу ложкою. Не лякайтеся, якщо спочатку суміш нагадуватиме клейстер — це нормальна реакція борошна на гарячу воду. Коли маса трохи охолоне, додайте олію та вимішуйте руками до гладкості. Тісто має стати еластичним і перестати липнути. Більше борошна додавати не варто, щоб не забити тісто. Накрийте готове тісто плівкою або пакетом і залиште на 15 хвилин. Це потрібно для того, щоб клейковина набухла — тоді тісто стане слухняним і легко розкочуватиметься. Розділіть тісто на 8 рівних частин. Кожну розкачайте у дуже тонкий коржик за розміром вашої сковороди. Розігрійте сковороду на сильному вогні (олію додавати не потрібно — смажимо на сухій поверхні). Викладіть коржик і тримайте близько хвилини з одного боку, потім ще 30–40 секунд з іншого. На лаваші мають з’явитися золотисті цятки. Важливо не пересушити, щоб він не став ламким. Щойно ви зняли гарячий лаваш зі сковороди, збризніть його чистою водою (можна з пульверизатора або просто рукою) і накрийте стопку коржів чистим рушником. Волога та тепло зроблять їх ніжними та еластичними.

Ідеї для приготування лавашів з начинкою

Домашні коржі є настільки універсальними, що їх можна перетворити на повноцінну страву для будь-якого прийому їжі. Завдяки еластичності тіста домашній лаваш ідеально підходить для створення соковитої шаурми з куркою та свіжими овочами, де начинка надійно триматиметься всередині.

Якщо ж хочеться чогось швидкого до чаю, можна приготувати гарячу сирну закуску — просто загорніть сир із подрібненою зеленню в лаваш і злегка прогрійте на сковорідці, поки начинка не почне апетитно тягнутися.

Для поціновувачів солодкого ці коржі стануть чудовою основою для десертів, якщо подавати їх із медом, густим варенням або згущеним молоком.

А якщо у вас залишилося трохи м’ясного фаршу, можна зробити швидкі чебуреки, обсмаживши загорнуте в лаваш м’ясо в олії до золотистої скоринки. Це чудове підтвердження того, що корисна та смачна їжа не обов’язково має бути дорогою.

Щодо зберігання, то тут немає жодних складнощів. Якщо ви не з’їли всю порцію одразу, просто покладіть коржі в пакет і залиште в холодильнику — вони залишаться м’якими. Більше того, такий лаваш чудово переносить заморожування: після розморожування він повністю відновлює свою текстуру та смак, не втрачаючи еластичності.