Домашня яєчна локшина: чудове доповнення до бульйону

Сьогодні полиці магазинів заповнені локшиною різних видів, але домашня завжди поза конкуренцією. Щоб приготувати смачну локшину, тісто необхідно вимішувати 5-10 хвилин, чим тонше ми його розкочуємо, тим смачнішим воно буде. Для приготування вам знадобляться: яйця, борошно та сіль. Замісити тісто, розкатати та просушити. Така локшина не розварюється та довго зберігається.
Інгредієнти
- борошно
- 100 г
- яйце
- 1 шт.
- сіль
- щіпка
- Яйце з сіллю збийте виделкою. Порціями підсипайте просіяне борошно і замісіть круте тісто. Скачайте в кулю, покладіть у пакет і залиште на 30 хвилин.
- Робочу поверхню посипте борошном. Розкатайте тісто в тонкий пласт завтовшки 1-2 мм. Розріжте на дві частини, обсипте борошном з обох боків і поверніть у рулети.
- Гострим ножем наріжте кожен рулет на тонкі кільця 3-4 мм. Локшину ще раз присипте борошном і залиште на столі до повного висихання.
Поради:
- Краще купувати домашні яйця.
- Невикористану локшину добре підсушіть і зберігайте у закритому посуді.
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