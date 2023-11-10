Домашня яєчна локшина: чудове доповнення до бульйону

Сьогодні полиці магазинів заповнені локшиною різних видів, але домашня завжди поза конкуренцією. Щоб приготувати смачну локшину, тісто необхідно вимішувати 5-10 хвилин, чим тонше ми його розкочуємо, тим смачнішим воно буде. Для приготування вам знадобляться: яйця, борошно та сіль. Замісити тісто, розкатати та просушити. Така локшина не розварюється та довго зберігається.