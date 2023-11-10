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Домашня яєчна локшина: чудове доповнення до бульйону

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
201 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
43
Час на прочитання
1 хв
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Домашня яєчна локшина: чудове доповнення до бульйону

Домашня яєчна локшина / Фото: Credits

Сьогодні полиці магазинів заповнені локшиною різних видів, але домашня завжди поза конкуренцією. Щоб приготувати смачну локшину, тісто необхідно вимішувати 5-10 хвилин, чим тонше ми його розкочуємо, тим смачнішим воно буде. Для приготування вам знадобляться: яйця, борошно та сіль. Замісити тісто, розкатати та просушити. Така локшина не розварюється та довго зберігається.

Інгредієнти

борошно
100 г
яйце
1 шт.
сіль
щіпка
  1. Яйце з сіллю збийте виделкою. Порціями підсипайте просіяне борошно і замісіть круте тісто. Скачайте в кулю, покладіть у пакет і залиште на 30 хвилин.
  2. Робочу поверхню посипте борошном. Розкатайте тісто в тонкий пласт завтовшки 1-2 мм. Розріжте на дві частини, обсипте борошном з обох боків і поверніть у рулети.
  3. Гострим ножем наріжте кожен рулет на тонкі кільця 3-4 мм. Локшину ще раз присипте борошном і залиште на столі до повного висихання.

Поради:

  • Краще купувати домашні яйця.
  • Невикористану локшину добре підсушіть і зберігайте у закритому посуді.

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Дата публікації
Перегляди
43
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