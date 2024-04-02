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Дріжджове тісто на розсолі та картопляному відварі: оригінальний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
263 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
199
Час на прочитання
1 хв
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Дріжджове тісто на розсолі та картопляному відварі: оригінальний рецепт

Дріжджове тісто на розсолі та картопляному відварі / Фото: Credits

Для приготування цього тіста використовуйте будь-який розсіл і картопляний відвар. Тісто виходить пишним, повітряним та не вбирає багато олії. З нього можна приготувати пиріжки з солодкою й солоною начинкою. Вони будуть смачним доповненням для перших страв або чаю, а також для перекушування.

Інгредієнти

борошно пшеничне
800 г
розсіл огірковий
200 г
відвар картопляний
200 г
дріжджі сухі
7 г
олія (в тісто)
4 ст. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
олія (для смаження)
  1. Картоплю очистьте і відваріть до готовності. Приготуйте з неї пюре, а картопляний відвар охолодіть до кімнатної температури.
  2. До глибокої миски налийте розсіл і картопляний відвар. Додайте цукор, сіль, дріжджі та олію. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися. Всипте просіяне борошно та замісіть тісто. Накрийте плівкою і поставте до теплого місця на 30-40 хвилин. Тісто має збільшитися майже втричі.
  3. Поки тісто підходитиме, приготуйте будь-яку начинку.
  4. Розділіть тісто на рівні частини, кожну розкачайте в коржик. Викладіть посередині начинку, сформуйте пиріжки та злегка притисніть.
  5. Обсмажуйте в глибокій сковороді з великою кількістю олії до золотистої хрумкої скоринки.

Поради:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Для начинки використовуйте картопляне пюре з обсмаженою цибулею, грибами або начинку з фаршу, капусти чи повидла.

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