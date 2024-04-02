Дріжджове тісто на розсолі та картопляному відварі: оригінальний рецепт

Для приготування цього тіста використовуйте будь-який розсіл і картопляний відвар. Тісто виходить пишним, повітряним та не вбирає багато олії. З нього можна приготувати пиріжки з солодкою й солоною начинкою. Вони будуть смачним доповненням для перших страв або чаю, а також для перекушування.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 800 г
- розсіл огірковий
- 200 г
- відвар картопляний
- 200 г
- дріжджі сухі
- 7 г
- олія (в тісто)
- 4 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія (для смаження)
- Картоплю очистьте і відваріть до готовності. Приготуйте з неї пюре, а картопляний відвар охолодіть до кімнатної температури.
- До глибокої миски налийте розсіл і картопляний відвар. Додайте цукор, сіль, дріжджі та олію. Перемішайте, щоб сіль і цукор розчинилися. Всипте просіяне борошно та замісіть тісто. Накрийте плівкою і поставте до теплого місця на 30-40 хвилин. Тісто має збільшитися майже втричі.
- Поки тісто підходитиме, приготуйте будь-яку начинку.
- Розділіть тісто на рівні частини, кожну розкачайте в коржик. Викладіть посередині начинку, сформуйте пиріжки та злегка притисніть.
- Обсмажуйте в глибокій сковороді з великою кількістю олії до золотистої хрумкої скоринки.
Поради:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Для начинки використовуйте картопляне пюре з обсмаженою цибулею, грибами або начинку з фаршу, капусти чи повидла.
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