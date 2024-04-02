Дріжджове тісто на розсолі та картопляному відварі: оригінальний рецепт

Для приготування цього тіста використовуйте будь-який розсіл і картопляний відвар. Тісто виходить пишним, повітряним та не вбирає багато олії. З нього можна приготувати пиріжки з солодкою й солоною начинкою. Вони будуть смачним доповненням для перших страв або чаю, а також для перекушування.