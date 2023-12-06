Дуже швидке дріжджове тісто для випікання та смаження пиріжків: як його приготувати

Рецепт швидкого, смачного тіста
Господині знають, скільки часу забирає приготування дріжджового тіста. Його потрібно добре вимішати, дати час на опару. Ділимося рецептом швидкого дріжджового тіста від відомої української блогерки. Пиріжки з такого тіста виходять м'якими, не черствіють на наступний день. І начинку можна використовувати будь-яку
Рецепт швидкого дріжджового тіста для пиріжків
Інгредієнти:
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Тепла вода — 200 грамів та окремо гаряча вода -- 200 грамів.
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Борошно — 600 грамів.
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Сухі дріжджі — 10 грамів, або 30 грамів так званих «живих» дріжджів.
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Сіль — чайна ложка.
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Цукор — 2 столові ложки.
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Рослинна олія — 3 столових ложок.
Як приготувати швидке дріжджове тісто
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Налийте в миску стакан теплої води, додайте дріжджі. Залиште орієнтовно на п'ять хвилин.
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Додайте в цей розчин три столові ложки муки, сіль, цукор та олію.
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Вилийте стакан гарячої води та перемішайте. Залиште на декілька хвилин, щоб маса трохи охолола.
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Поступово додавайте решту просіяного та вимішуйте тісто. Вимішати потрібно до однорідної консистенції.
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Відставте тісто на 15 хвилин, щоб воно підійшло.
От і все, випікайте чи смажте пиріжки з будь-якою начинкою.
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