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Елементарний рецепт віденської паски на "нічному" тісті: швидко і просто

Час приготування
3 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
1 400 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
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Елементарний рецепт віденської паски на "нічному" тісті: швидко і просто

Рецепт віденської паски на "нічному" тісті / Фото: Unsplash

Якщо ви вперше будете готувати цього року великодню випічку, спродбуйте спекти віденську паску. Готується вона набагато простіше за звичайну.

Опару потрібно поставити звечора, в вранці замішується тісто і випікається випічка. Такий рецепт не завдає зайвих клопотів на кухні.

Інгредієнти

вершкове масло
130 г
борошно
900 г
сухі дріжджі
11 г
молоко 2,5%
250 мл
цукор
250 г
яйця
3
сіль
1 ч.ложка
ванільний цукор
30 г
родзинки
150 г
жовток
1
молоко
1 ст. ложка

Готувати віденську паску на "нічному" тісті надзвичайно просто:

  1. До теплого молока додаються сухі дріжджі, м'яке вершкове масло, цукор, яйця. Все ретельно перемішується вінчиком до однорідної консистенції. Після цього накривається харчовою плівкою, залишається в теплому місці на ніч.
  2. Вранці до опари насипається половина просіяного борошна, сіль та ванільний цукор і все добре перемішується ложкою. Родзинки промиваються, просушуються і також додаються до тіста.
  3. Просівається і додається друга частина борошна. Спочатку вимішується все ложкою, а пізніше вже руками. Тісто вимішується приблизно 10-15 хвилин.
  4. Тісто ділиться на 3 частини (вийде три пасочки). З нього формуються кулі і викладаються у форми для випікання. Накриваються рушничком і залишаються приблизно на 90 хв для піднімання.
  5. Жовток змішується з 1 ст. ложкою молока, цією рідиною змащуються вершечки пасок. Випікаються вони у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.

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