Елементарний рецепт віденської паски на "нічному" тісті: швидко і просто

Якщо ви вперше будете готувати цього року великодню випічку, спродбуйте спекти віденську паску. Готується вона набагато простіше за звичайну.
Опару потрібно поставити звечора, в вранці замішується тісто і випікається випічка. Такий рецепт не завдає зайвих клопотів на кухні.
Інгредієнти
- вершкове масло
- 130 г
- борошно
- 900 г
- сухі дріжджі
- 11 г
- молоко 2,5%
- 250 мл
- цукор
- 250 г
- яйця
- 3
- сіль
- 1 ч.ложка
- ванільний цукор
- 30 г
- родзинки
- 150 г
- жовток
- 1
- молоко
- 1 ст. ложка
Готувати віденську паску на "нічному" тісті надзвичайно просто:
- До теплого молока додаються сухі дріжджі, м'яке вершкове масло, цукор, яйця. Все ретельно перемішується вінчиком до однорідної консистенції. Після цього накривається харчовою плівкою, залишається в теплому місці на ніч.
- Вранці до опари насипається половина просіяного борошна, сіль та ванільний цукор і все добре перемішується ложкою. Родзинки промиваються, просушуються і також додаються до тіста.
- Просівається і додається друга частина борошна. Спочатку вимішується все ложкою, а пізніше вже руками. Тісто вимішується приблизно 10-15 хвилин.
- Тісто ділиться на 3 частини (вийде три пасочки). З нього формуються кулі і викладаються у форми для випікання. Накриваються рушничком і залишаються приблизно на 90 хв для піднімання.
- Жовток змішується з 1 ст. ложкою молока, цією рідиною змащуються вершечки пасок. Випікаються вони у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
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