Яблучні млинці за рецептом Лізи Глінської

Яблучні млинці

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Яблучні млинці за рецептом кулінара Лізи Глінської — це оригінальна та неймовірно смачна страва, яка здатна перетворити звичне чаювання на справжнє кулінарне задоволення. Головна особливість цього приготування полягає в тому, що фрукти додаються безпосередньо в саме тісто, завдяки чому випічка набуває особливої ніжної текстури та насиченого фруктового смаку. Процес створення таких млинців досить простий, а результат перевершить усі очікування.

Необхідні інгредієнти

Для приготування яблучних млинців знадобиться стандартний набір продуктів, які знайдуться на кожній кухні:

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Курячі яйця — 2 шт

Молоко — 500 мл

Рослинна олія — 30 г

Сіль — 3 г

Цукор — 30 г

Пшеничне борошно — 200 г

Великі яблука — 2 шт.

Покроковий процес приготування

У великій глибокій мисці потрібно об’єднати яйця, цукор, половину норми молока, сіль, рослинну олію та пшеничне борошно. Для максимальної зручності та досягнення однорідної консистенції без грудочок можна скористатися звичайним віночком або занурювальним блендером. Після ретельного перемішування основної маси слід поступово додати частину молока, що залишилася, та знову все добре вимішати до отримання рідкого однорідного тіста. Тим часом свіжі фрукти необхідно ретельно помити, очистити від шкірки та серцевини, після чого натерти на дрібну тертку. Натерті яблука разом із виділеним під час натирання соком додаються безпосередньо до рідкого тіста, після чого все ще раз ретельно перемішується ложкою або вінчиком. Перед смаженням першого млинця пательню варто добре розігріти та змастити тоненьким шаром олії, щоб страва не прилипала. Далі млинці обсмажуються з обох боків до появи красивої золотистої скоринки.

Готові млинці краще одразу змастити вершковим маслом та за бажанням посипати невеликою кількістю тростинного цукру для створення карамельного смакового акценту. Із зазначеної кількості інгредієнтів виходить 9 неймовірно ніжних та ароматних млинців, які чудово смакують як у тепле, так і в охолодженому вигляді.

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