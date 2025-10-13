ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
217
1 хв

Яблучний пиріг без міксера і яєць: швидко змішуємо фрукти з сухою сумішшю — і отримуємо неймовірно смачну випічку

Осінь — ідеальний час для ароматного яблучного пирога.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 30 хв.
157 ккал
Пиріг з яблук без яєць і міксера

Пиріг з яблук без яєць і міксера / © unsplash.com

Ми ділимося простим рецептом, для якого навіть міксер не потрібен. Пиріг готується без яєць і з мінімуму доступних інгредієнтів, а результат виходить неймовірно смачним.

Інгредієнти

пшеничне борошно
1 склянка
крупа манна
1 склянка
цукор
1 склянка
розпушувач
10 г
ванілін
дрібка
яблука
1,5 кг
вершкове масло
100 г

Процес приготування:

  1. Яблука натріть на тертці й залиште на кілька хвилин, щоб вони дали сік. Для сухої суміші змішайте цукор, борошно та манку, додайте ванілін і розпушувач. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками.

  2. Форму для випічки змастіть маслом по дну та боках. Насипте четверту частину сухої суміші, зверху викладіть шар яблук, потім знову суху суміш і яблука. Повторюйте шари тричі, останнім шаром має бути суха суміш.

  3. Зверху розкладіть шматочки масла та поставте форму в духовку, розігріту до 180 °C. Випікайте близько 60 хвилин.

Смачного!

