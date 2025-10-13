- Дата публікації
- Випічка і страви з борошна
- 217
- 1 хв
Яблучний пиріг без міксера і яєць: швидко змішуємо фрукти з сухою сумішшю — і отримуємо неймовірно смачну випічку
Осінь — ідеальний час для ароматного яблучного пирога.
Ми ділимося простим рецептом, для якого навіть міксер не потрібен. Пиріг готується без яєць і з мінімуму доступних інгредієнтів, а результат виходить неймовірно смачним.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 1 склянка
- крупа манна
- 1 склянка
- цукор
- 1 склянка
- розпушувач
- 10 г
- ванілін
- дрібка
- яблука
- 1,5 кг
- вершкове масло
- 100 г
Процес приготування:
Яблука натріть на тертці й залиште на кілька хвилин, щоб вони дали сік. Для сухої суміші змішайте цукор, борошно та манку, додайте ванілін і розпушувач. Вершкове масло наріжте невеликими шматочками.
Форму для випічки змастіть маслом по дну та боках. Насипте четверту частину сухої суміші, зверху викладіть шар яблук, потім знову суху суміш і яблука. Повторюйте шари тричі, останнім шаром має бути суха суміш.
Зверху розкладіть шматочки масла та поставте форму в духовку, розігріту до 180 °C. Випікайте близько 60 хвилин.
Смачного!