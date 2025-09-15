Які чебуреки допомагають схуднути: рецепт смачної страви з рисового паперу

Рецепт чебуреків для схуднення

Якщо ви шукаєте шукаєте смачну та ситну страву для схуднення, дієтологиня Юлія Науменко пропонує приготувати та скошутвати чебуреки. Так, так саме чебуреки, приготовлені за певним рецептом є ідеальним варіантом для схуднення. Вони містять 35 г білка, всього 15 г жирів і 15 г вуглеводів, що робить їх чудовим вибором для тих, хто стежить за фігурою. Обов’язково спробуйте.

Інгредієнти:

Рисовий папір (його можна купити в будь-якому супермаркетиі) — 2 листи

Курячий фарш — 100 г

Сир моцарела або сулугуні — 40 г

Спеції — за смаком

Цибуля та часник — за бажанням

Приготування:

Змочіть кожен лист рисового паперу у воді на кілька секунд, щоб він став м’яким. Накладіть один лист на інший. У мисці змішайте курячий фарш зі спеціями, цибулею та часником (якщо використовуєте). Розподіліть фарш рівномірно на половині рисового паперу. Зверху викладіть тонкі скибочки сиру моцарела або сулугуні. Накрийте другою половиною паперу та добре притисніть краї, щоб вони склеїлись. Покладіть чебурек на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15–20 хвилин.

Насолоджуйтеся смачною та корисною стравою.