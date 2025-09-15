ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Які чебуреки допомагають схуднути: рецепт смачної страви з рисового паперу

Чебуреки для схуднення: рецепт з високим вмістом білка

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Рецепт чебуреків для схуднення

Рецепт чебуреків для схуднення

Якщо ви шукаєте шукаєте смачну та ситну страву для схуднення, дієтологиня Юлія Науменко пропонує приготувати та скошутвати чебуреки. Так, так саме чебуреки, приготовлені за певним рецептом є ідеальним варіантом для схуднення. Вони містять 35 г білка, всього 15 г жирів і 15 г вуглеводів, що робить їх чудовим вибором для тих, хто стежить за фігурою. Обов’язково спробуйте.

Рецепт чебуреків дял схуднення

Інгредієнти:

  • Рисовий папір (його можна купити в будь-якому супермаркетиі) — 2 листи

  • Курячий фарш — 100 г 

  • Сир моцарела або сулугуні — 40 г

  • Спеції — за смаком

  • Цибуля та часник — за бажанням

Приготування:

  1. Змочіть кожен лист рисового паперу у воді на кілька секунд, щоб він став м’яким. Накладіть один лист на інший.

  2. У мисці змішайте курячий фарш зі спеціями, цибулею та часником (якщо використовуєте).

  3. Розподіліть фарш рівномірно на половині рисового паперу. Зверху викладіть тонкі скибочки сиру моцарела або сулугуні. Накрийте другою половиною паперу та добре притисніть краї, щоб вони склеїлись.

  4. Покладіть чебурек на деко, застелене пергаментом. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15–20 хвилин.

Насолоджуйтеся смачною та корисною стравою.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie