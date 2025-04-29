Кажуть, аромат щойно випеченого хліба здатен наповнити дім особливою атмосферою — він ніби повертає у безтурботне дитинство, до запаху бабусиної печі й тепла турботливих рук. У стрімкому ритмі сьогодення не завжди є час на тривале замішування тіста, та існують прості рішення навіть для найзайнятіших. Один із таких — хліб “3 чашки”: надзвичайно легкий у приготуванні й напрочуд смачний, мов спогад, загорнутий у аромат свіжої скоринки.

Процес приготування:

Найперше — підготуйте основу для тіста. У велику миску налийте теплу, але не гарячу воду. Додайте до неї дріжджі та цукор, розмішайте і залиште суміш у затишному теплому місці на 10–15 хвилин, щоб дріжджі активувалися — ви помітите характерну піну на поверхні.

Тепер перейдімо до замішування тіста. Введіть у дріжджову основу сіль і олію, після чого поступово додавайте просіяне борошно, постійно перемішуючи ложкою або силіконовою лопаткою. Коли маса стане щільною, перекладіть її на припилену борошном поверхню й вимішуйте руками 7–10 хвилин, поки тісто не стане гладеньким, пружним і лише трохи липким.

Наступний етап — піднімання тіста. Злегка змастіть миску олією, викладіть у неї тісто, накрийте кухонним рушником або харчовою плівкою й залиште на годину в теплому місці. За цей час об’єм тіста має подвоїтися.

Коли тісто виросте, обімніть його, щоб випустити зайве повітря. Надалі сформуйте хліб за власним бажанням — округлу буханку, подовгастий батон або викладіть у змащену форму для випічки. Дайте йому ще 20–30 хвилин для остаточного вистоювання.

А тепер — випікання. Розігрійте духовку до 200 °C. Для утворення хрумкої, рум’яної скоринки поставте на дно духовки ємність із водою — пара створить потрібний ефект. Випікайте 30–35 хвилин до золотистого кольору. Готовність можна перевірити, постукавши по дну буханки: якщо лунає глухий звук — хліб спечений.