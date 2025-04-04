Як приготувати глазур для паски, яка не липне і не обсипається

Рецепт глазурі для паски

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Існує безліч рецептів глазурі для пасок, проте багато господинь особливо цінують такий рецепт глазурі, яка після застигання не липне до рук і не кришиться.

Авторка українського кондитерського блогу розповіла, як приготувати саме таку глазур. Зробити це дуже просто.

Для приготування цієї ідеальної глазурі вам знадобляться такі інгредієнти:

желатин — 6 г

вода (для замочування желатину) — 30 мл

цукор — 150 г

вода (для приготування сиропу) — 30 мл

лимонна кислота — невелика щіпка

Процес приготування глазурі дуже простий

Спочатку в невеликій каструлі з’єднайте цукор і воду, призначені для сиропу. Додайте туди щіпку лимонної кислоти. Поставте каструлю на вогонь і зваріть сироп, помішуючи до повного розчинення всіх кристалів цукру.

Окремо в невеликій мисці залийте холодною водою желатин і дайте йому набубнявіти.

Коли сироп буде готовий, влийте його до набубнявілого желатину. Одразу ж почніть збивати цю суміш міксером на середній швидкості. Продовжуйте збивати доти, доки маса не стане густою, щільною і не набуде насиченого білого кольору.

Готову глазур потрібно дуже швидко нанести на вже спечені та охолоджені паски. Завдяки желатину вона швидко застигне і матиме ідеальний вигляд.