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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати глазур для паски, яка не липне і не обсипається

Лайфгак, як приготувати глазур для паски.

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
67 ккал
Рецепт глазурі для паски

Рецепт глазурі для паски

Існує безліч рецептів глазурі для пасок, проте багато господинь особливо цінують такий рецепт глазурі, яка після застигання не липне до рук і не кришиться.

Авторка українського кондитерського блогу розповіла, як приготувати саме таку глазур. Зробити це дуже просто.

Для приготування цієї ідеальної глазурі вам знадобляться такі інгредієнти:

  • желатин — 6 г

  • вода (для замочування желатину) — 30 мл

  • цукор — 150 г

  • вода (для приготування сиропу) — 30 мл

  • лимонна кислота — невелика щіпка

Процес приготування глазурі дуже простий

  • Спочатку в невеликій каструлі з’єднайте цукор і воду, призначені для сиропу. Додайте туди щіпку лимонної кислоти. Поставте каструлю на вогонь і зваріть сироп, помішуючи до повного розчинення всіх кристалів цукру.

  • Окремо в невеликій мисці залийте холодною водою желатин і дайте йому набубнявіти.

  • Коли сироп буде готовий, влийте його до набубнявілого желатину. Одразу ж почніть збивати цю суміш міксером на середній швидкості. Продовжуйте збивати доти, доки маса не стане густою, щільною і не набуде насиченого білого кольору.

  • Готову глазур потрібно дуже швидко нанести на вже спечені та охолоджені паски. Завдяки желатину вона швидко застигне і матиме ідеальний вигляд.

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