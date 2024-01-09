Ідеальне тісто для пельменів та вареників: який ігредієнт потрібно додати, що вони не розварювались

Щоб пельмені та вареникине розварювались, що потрібно додати до тіста

Що потрібно додати до пельменів та вареників, щоб вони не розварювалися

Щоб пельменне тісто залишалося міцним, еластичним та дуже смачним, необхідно додати до нього трохи крохмалю. Крім того що таке тісто не розварюється, воно є чудовою альтернативою звичайному тісту, коли немає під рукою яєць. Також цей рецепт чудово підійде під час посту. Завдяки додаванню крохмалю тісто буде таким, як при додаванні яєць.

Інгредієнти та пропорції для приготування тіста для пельменів та вареників:

борошно пшеничне - 550 г,

крохмаль картопляний - 3 столові ложки,

вода - 350 мл,

сіль за смаком.

Спосіб приготування тіста:

До просіяного борошна додайте крохмаль та сіль.

Пступово вливайте воду до борошна, замішуйте тісто до однорідності.

Поставте замішане тісто в холодильник на годину.

Таке тісто не розварюється під час приготування, його можна використовувати для приготування пельменів та вареників з будь-якою начинкою.

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