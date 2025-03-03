Кекс із маскарпоне і шоколадом: смак Італії у вас вдома

Запашний італійський кекс стане чудовим доповненням до чаю або кави, додаючи затишку як у святкові дні, так і в буденному житті.

На відміну від класичних європейських кексів, італійська випічка має менш вологу текстуру, адже її традиційно поєднують із напоями, які гармонійно розкривають смак. Успіх десерту залежить від якісного шоколаду та ніжності тіста, що дарує справжню насолоду.

Інгредієнти борошно 300 г картопляний крохмал 100 г яйця 3 шт. цукор 250 г маскарпоне 200 г молоко 200 мл розпушувач 16 г вершкове масло 70 г ванільний екстракт 1 ч. ложка цедра лимона 10 г шоколад 60% 100 г цукрова пудра 25 г

Процес приготування:

Спочатку нагрійте духовку до 170°C. Вершкове масло розтопіть і дайте йому охолонути до кімнатної температури. У великій мисці або чаші міксера збийте яйця з цукром на високій швидкості, поки маса не стане світлою, пишною та не збільшиться вдвічі. Це займе приблизно 5-7 хвилин. Додайте маскарпоне і збивайте на середній швидкості, доки суміш не стане повністю однорідною. Влийте ванільний екстракт, додайте натерту лимонну цедру, молоко та розтоплене масло. Обережно перемішайте все лопаткою або на низьких обертах міксера, щоб компоненти рівномірно з’єдналися. Окремо просійте борошно разом із розпушувачем і картопляним крохмалем – це забезпечить легкість тіста. Поступово вводьте сухі інгредієнти в рідку масу, акуратно вимішуючи лопаткою, щоб зберегти ніжну структуру. Шоколад подрібніть ножем або використайте шоколадні дропси. Додайте в тісто і делікатно розмішайте, щоб шматочки рівномірно розподілилися. Форму для випікання (26 см у діаметрі) змастіть вершковим маслом і трохи присипте борошном – це допоможе кексу легко відділитися після випікання. Викладіть тісто у форму з отвором посередині, розрівняйте поверхню і відправте в попередньо розігріту духовку. Випікайте 45-50 хвилин, орієнтуючись на особливості своєї духовки. Перевіряйте готовність дерев’яною шпажкою – якщо вона виходить сухою, кекс готовий. Після випікання залиште у формі на 10-15 хвилин, потім акуратно перекладіть на решітку, щоб повністю охолонув. Перед подаванням можна присипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом, щоб додати ніжності та естетики.

Смачного!

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