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Кекс на згущеному молоці: рецепт простої випічки

Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
300 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
636
Час на прочитання
1 хв
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Кекс на згущеному молоці: рецепт простої випічки

Кекс на згущеному молоці / Фото: Credits

Щоб спекти ніжний ароматний кекс, вибирайте якісне згущене молоко. Від цього залежатиме смак та якість готової страви. Для десерту з'єднайте згущене молоко, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте, вилийте у форму та відправте в духовку.

Інгредієнти

борошно
130 г
згущене молоко
1 банка
яйця
4 шт.
розпушувач
10 г
вершкове масло
50 г
ванільний цукор
1 пакетик
сіль
щіпка
  1. Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте згущене молоко, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор та сіль. Всипте борошно, просіяне з розпушувачем, перемішайте до однорідної маси.
  2. Перелийте тісто у силіконову форму з отвором посередині.
  3. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 50-55 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готовий кекс остудіть та звільніть від форми. Прикрасьте розтопленим шоколадом, цукровою пудрою чи горішками.

Поради:

  • Якщо у вас немає силіконової форми, випікайте у будь-якій, але змастіть її олією.

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