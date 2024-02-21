Кекс на згущеному молоці: рецепт простої випічки

Щоб спекти ніжний ароматний кекс, вибирайте якісне згущене молоко. Від цього залежатиме смак та якість готової страви. Для десерту з'єднайте згущене молоко, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте, вилийте у форму та відправте в духовку.
Інгредієнти
- борошно
- 130 г
- згущене молоко
- 1 банка
- яйця
- 4 шт.
- розпушувач
- 10 г
- вершкове масло
- 50 г
- ванільний цукор
- 1 пакетик
- сіль
- щіпка
- Яйця злегка збийте вінчиком. Додайте згущене молоко, розтоплене вершкове масло, ванільний цукор та сіль. Всипте борошно, просіяне з розпушувачем, перемішайте до однорідної маси.
- Перелийте тісто у силіконову форму з отвором посередині.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 50-55 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Готовий кекс остудіть та звільніть від форми. Прикрасьте розтопленим шоколадом, цукровою пудрою чи горішками.
Поради:
- Якщо у вас немає силіконової форми, випікайте у будь-якій, але змастіть її олією.
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