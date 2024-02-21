Кекс на згущеному молоці: рецепт простої випічки

Щоб спекти ніжний ароматний кекс, вибирайте якісне згущене молоко. Від цього залежатиме смак та якість готової страви. Для десерту з'єднайте згущене молоко, яйця, борошно та розпушувач. Все перемішайте, вилийте у форму та відправте в духовку.