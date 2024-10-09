Коли гості на порозі: простий та легкий кекс з доступних інгредієнтів

Приготуйте цей надзвичайно простий, але смачний легкий кекс на кефірі, якщо вам потрібно здивувати своїх гостей чимось солодким до чаю.
Кекс — ідеальний варіант випічки до кави або чаю, коли гості вже стоять на порозі. Інгредієнти для цього рецепту точно є в кожному холодильнику.
Інгредієнти
- жирний кефір
- 1 склянка
- яйця
- 2 шт.
- цукор
- 1 склянка
- вершкове масло (маргарин)
- 200 г
- сода
- 1 ч. ложка
- сіль
- дрібка
- борошно
- 2 склянки
Спосіб приготування:
- Дістаньте з холодильника всі інгредієнти за одну годину до початку приготування. Важливо, щоб вони були кімнатної температури.
- Яйця потрібно збити з дрібкою солі і цукром. Додайте гашену соду до кефіру (підійде оцет або лимонний сік) і перемішайте з яєчною сумішшю.
- Розм'якшене вершкове масло (можна замінити маргарином) розітріть з борошном і додайте до яєчно-кефірної сумішші. Добре перемішайте. Тісто повинно нагадувати консистенцією густу сметану.
- Змастіть маслом форму для кексу, викладіть туди тісто, щоб воно заповнило не більше 2/3 форми.
- Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
- Можете посипати готовий кекс цукровою пудрою за бажанням.
Смачного!