Коли гості на порозі: простий та легкий кекс з доступних інгредієнтів

Приготуйте цей надзвичайно простий, але смачний легкий кекс на кефірі, якщо вам потрібно здивувати своїх гостей чимось солодким до чаю.

Кекс — ідеальний варіант випічки до кави або чаю, коли гості вже стоять на порозі. Інгредієнти для цього рецепту точно є в кожному холодильнику.

Інгредієнти жирний кефір 1 склянка яйця 2 шт. цукор 1 склянка вершкове масло (маргарин) 200 г сода 1 ч. ложка сіль дрібка борошно 2 склянки

Спосіб приготування:

Дістаньте з холодильника всі інгредієнти за одну годину до початку приготування. Важливо, щоб вони були кімнатної температури. Яйця потрібно збити з дрібкою солі і цукром. Додайте гашену соду до кефіру (підійде оцет або лимонний сік) і перемішайте з яєчною сумішшю. Розм'якшене вершкове масло (можна замінити маргарином) розітріть з борошном і додайте до яєчно-кефірної сумішші. Добре перемішайте. Тісто повинно нагадувати консистенцією густу сметану. Змастіть маслом форму для кексу, викладіть туди тісто, щоб воно заповнило не більше 2/3 форми. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Можете посипати готовий кекс цукровою пудрою за бажанням.

Смачного!