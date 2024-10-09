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Коли гості на порозі: простий та легкий кекс з доступних інгредієнтів

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
234 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
221
Час на прочитання
1 хв
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Коли гості на порозі: простий та легкий кекс з доступних інгредієнтів

Повітряний кекс на кефірі / Фото: Фото з відкритих джерел

Приготуйте цей надзвичайно простий, але смачний легкий кекс на кефірі, якщо вам потрібно здивувати своїх гостей чимось солодким до чаю.

Кекс — ідеальний варіант випічки до кави або чаю, коли гості вже стоять на порозі. Інгредієнти для цього рецепту точно є в кожному холодильнику.

Інгредієнти

жирний кефір
1 склянка
яйця
2 шт.
цукор
1 склянка
вершкове масло (маргарин)
200 г
сода
1 ч. ложка
сіль
дрібка
борошно
2 склянки

Спосіб приготування:

  1. Дістаньте з холодильника всі інгредієнти за одну годину до початку приготування. Важливо, щоб вони були кімнатної температури.
  2. Яйця потрібно збити з дрібкою солі і цукром. Додайте гашену соду до кефіру (підійде оцет або лимонний сік) і перемішайте з яєчною сумішшю. 
  3. Розм'якшене вершкове масло (можна замінити маргарином) розітріть з борошном і додайте до яєчно-кефірної сумішші. Добре перемішайте. Тісто повинно нагадувати консистенцією густу сметану.
  4. Змастіть маслом форму для кексу, викладіть туди тісто, щоб воно заповнило не більше 2/3 форми.
  5. Поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.
  6. Можете посипати готовий кекс цукровою пудрою за бажанням.

Смачного!

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