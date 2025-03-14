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"Ледачий" яблучний пиріг: змішати всі інгредієнти — і на деко

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
241 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
243
Час на прочитання
1 хв
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"Ледачий" яблучний пиріг: змішати всі інгредієнти — і на деко

"Ледачий" яблучний пиріг: рецепт (фото з сайту Смачненьке) / Фото: Фото з відкритих джерел

Цей рецепт пирога полюбиться вам за швидке приготування і прості інгредієнти. Для нього навіть не знадобиться форма, тісто виливається на деко.

Щоб приготувати цей "ледачий" яблучний пиріг дуже важливо добре збити яйця. Тіста виходить мало, а начинки — багато. Саме тому він надзвичайно сильно смакує.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
сіль
1/4 ч. ложки
цукор
100 г
ванільний цукор
10 г
вершкове масло
100 г
борошно
300 г
розпушувач
8 г
яблука
450 г
сік лимону
1/2 шт.
цукрова пудра
1 ч. ложка
родзинки
80 г

Процес приготування:

  1. Яйця змішати з сіллю, збити до стійкої білої піни вінчиком чи міксером. Додати цукор і ванільний цукор, ще раз збити, щоб всі крупинки розчинилися.
  2. Влити розтоплене, але не гаряче масло, ще раз збити до однорідності.
  3. Окремо змішати борошно і розпушувач, додати до збитих яєць, вимішати тісто. Воно повинно бути липким і густим.
  4. Яблука нарізати невеликими кубиками, полити соком лимону, щоб не потемніли. Додати родзинки, всипати все в тісто і перемішати.
  5. Невелике деко застелити пергаментом, змастити олією, викласти тісто з начинкою, розрівняти. Духовку розігріти до 180 градусів, запікати пиріг 25 хвилин. Після випікання посипати цукровою пудрою за бажання.

Смачного!

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