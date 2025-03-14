"Ледачий" яблучний пиріг: змішати всі інгредієнти — і на деко

Цей рецепт пирога полюбиться вам за швидке приготування і прості інгредієнти. Для нього навіть не знадобиться форма, тісто виливається на деко.
Щоб приготувати цей "ледачий" яблучний пиріг дуже важливо добре збити яйця. Тіста виходить мало, а начинки — багато. Саме тому він надзвичайно сильно смакує.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- сіль
- 1/4 ч. ложки
- цукор
- 100 г
- ванільний цукор
- 10 г
- вершкове масло
- 100 г
- борошно
- 300 г
- розпушувач
- 8 г
- яблука
- 450 г
- сік лимону
- 1/2 шт.
- цукрова пудра
- 1 ч. ложка
- родзинки
- 80 г
Процес приготування:
- Яйця змішати з сіллю, збити до стійкої білої піни вінчиком чи міксером. Додати цукор і ванільний цукор, ще раз збити, щоб всі крупинки розчинилися.
- Влити розтоплене, але не гаряче масло, ще раз збити до однорідності.
- Окремо змішати борошно і розпушувач, додати до збитих яєць, вимішати тісто. Воно повинно бути липким і густим.
- Яблука нарізати невеликими кубиками, полити соком лимону, щоб не потемніли. Додати родзинки, всипати все в тісто і перемішати.
- Невелике деко застелити пергаментом, змастити олією, викласти тісто з начинкою, розрівняти. Духовку розігріти до 180 градусів, запікати пиріг 25 хвилин. Після випікання посипати цукровою пудрою за бажання.
Смачного!
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