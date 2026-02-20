Леопардові млинці: як приготувати головний хіт цьогорічної Масниці

Леопардові млинці

Цього сезону звичайні млинці поступаються місцем новій кулінарній моді, а саме, леопардовим млинцям. На думку фахівців, таку страву легко повторити вдома, якщо знати правильні пропорції та послідовність дій.

Інгредієнти для приготування млинців

тепле молоко — 450 мл;

пшеничне борошно — 190 г;

цукор — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

курячі яйця — 2 шт;

какао-порошок — за потребою для створення кольорів;

дрібка солі;

додаткова порція молока для корекції густоти тіста.

Секрети приготування тіста

Робота над стравою починається зі змішування яєць із цукром та дрібкою солі за допомогою вінчика. До отриманої маси вливають половину молока, всипають усе борошно і ретельно перемішують до зникнення грудочок. Наприкінці додають решту молока та попередньо розтоплене вершкове масло.

Найважливіший етап — розділення тіста на три різні за об’ємом частини. Найбільша частина слугуватиме фоном, до неї не додають какао, проте доливають трохи молока, щоб вона була максимально текучою. Це дозволить млинцям бути тонкими та ніжними. Для створення основних леопардових плям беруть трохи меншу частину тіста і поступово просіюють у неї приблизно 1–1,5 чайної ложки какао до отримання світло-шоколадного кольору. Найменшу порцію тіста роблять найтемнішою, додаючи 3–4 чайної ложки какао та трохи молока, щоб лінії контуру були чіткими, але не занадто грубими.

Як посмажити млинці: технологія створення візерунка

Смаження таких млинців потребує особливої уваги. Спочатку млинцеву сковорідку розігрівають на мінімальному вогні та злегка змащують олією, після чого вогонь на певний час вимикають. На теплу поверхню спочатку наносять світло-шоколадні краплі, а навколо них малюють темний контур. Чим меншими будуть ці елементи, тим витонченішим вийде результат.

Після нанесення малюнка вогонь знову вмикають на мінімум і чекають приблизно 30–40 секунд, щоб візерунок схопився. Лише після цього зверху обережно заливають основне світле тісто. Млинець смажать, поки він повністю не стане матовим зверху, потім вимикають вогонь і перевертають виріб. На іншому боці його тримають буквально кілька секунд, щоб лицьова сторона не засмажилася і малюнок залишився контрастним.

Такі золотисті та ніжні млинці з хрумкими краями стануть ідеальним рішенням для святкового сніданку чи затишної вечері, даруючи відчуття справжнього свята.