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- Категорія
- Випічка і страви з борошна
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Лимонна паска: простий рецепт ароматної випічки на Великдень 2025 року
Великдень 2025 року вже на носі, а тому саме час подумати про те, яку цікаву паску можна приготувати для освячення і смакування.
Якщо хочете спробувати незвичайний рецепт для Великодньої паски, зверніть увагу на лимонну. Вона має чудовий цитрусовий запах і дуже м’яку, повітряну текстуру.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 500 г
- яйця
- 3 шт.
- вершкове масло
- 100 г
- молоко
- 150 мл
- цукор
- 150 г
- сухі дріжджі
- 11 г
- лимон (цедра і сік)
- 1 шт.
- ванільний цукор
- 1 ч. ложка
- сіль
- дрібка
- білок (для глазурі)
- 1 шт.
- цукрова пудра (для глазурі)
- 100 г
- лимонний сік
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
Нагрійте молоко до теплої температури, додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Гарно розмішайте і залиште на 15–20 хвилин у теплому місці, щоб опара збільшилася в об’ємі.
Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої пінки. Потім додайте розтоплене масло, лимонну цедру та сік половини лимона. Влийте опару і ретельно перемішайте.
Поступово додавайте просіяне борошно та сіль, замішуючи тісто. Накрийте його рушником і залиште на 1,5–2 години в теплі для підйому.
Після того, як тісто підросте, викладіть його у змащені форми, заповнивши їх на третину, і дайте ще 30–40 хвилин піднятися.
Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35–45 хвилин, залежно від розміру форм.
Збийте білок із цукровою пудрою та лимонним соком до стійкої піни. Прикрасьте паски цукатами з лимона або апельсина або посипте свіжою лимонною цедрою для додаткового аромату.
Смачного!