Лимонна паска: простий рецепт ароматної випічки на Великдень 2025 року

Якщо хочете спробувати незвичайний рецепт для Великодньої паски, зверніть увагу на лимонну. Вона має чудовий цитрусовий запах і дуже м’яку, повітряну текстуру.

Процес приготування:

Нагрійте молоко до теплої температури, додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Гарно розмішайте і залиште на 15–20 хвилин у теплому місці, щоб опара збільшилася в об’ємі.

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої пінки. Потім додайте розтоплене масло, лимонну цедру та сік половини лимона. Влийте опару і ретельно перемішайте.

Поступово додавайте просіяне борошно та сіль, замішуючи тісто. Накрийте його рушником і залиште на 1,5–2 години в теплі для підйому.

Після того, як тісто підросте, викладіть його у змащені форми, заповнивши їх на третину, і дайте ще 30–40 хвилин піднятися.

Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35–45 хвилин, залежно від розміру форм.