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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Лимонна паска: простий рецепт ароматної випічки на Великдень 2025 року

Великдень 2025 року вже на носі, а тому саме час подумати про те, яку цікаву паску можна приготувати для освячення і смакування.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
4 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
325 ккал
Лимонна паска: рецепт

Лимонна паска: рецепт / © Pixabay

Якщо хочете спробувати незвичайний рецепт для Великодньої паски, зверніть увагу на лимонну. Вона має чудовий цитрусовий запах і дуже м’яку, повітряну текстуру.

Інгредієнти

пшеничне борошно
500 г
яйця
3 шт.
вершкове масло
100 г
молоко
150 мл
цукор
150 г
сухі дріжджі
11 г
лимон (цедра і сік)
1 шт.
ванільний цукор
1 ч. ложка
сіль
дрібка
білок (для глазурі)
1 шт.
цукрова пудра (для глазурі)
100 г
лимонний сік
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. Нагрійте молоко до теплої температури, додайте дріжджі, 1 столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Гарно розмішайте і залиште на 15–20 хвилин у теплому місці, щоб опара збільшилася в об’ємі.

  2. Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до легкої пінки. Потім додайте розтоплене масло, лимонну цедру та сік половини лимона. Влийте опару і ретельно перемішайте.

  3. Поступово додавайте просіяне борошно та сіль, замішуючи тісто. Накрийте його рушником і залиште на 1,5–2 години в теплі для підйому.

  4. Після того, як тісто підросте, викладіть його у змащені форми, заповнивши їх на третину, і дайте ще 30–40 хвилин піднятися.

  5. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 35–45 хвилин, залежно від розміру форм.

  6. Збийте білок із цукровою пудрою та лимонним соком до стійкої піни. Прикрасьте паски цукатами з лимона або апельсина або посипте свіжою лимонною цедрою для додаткового аромату.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
304
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