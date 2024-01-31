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Мандаринові кекси: рецепт легкої випічки

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
98 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
291
Час на прочитання
1 хв
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Мандаринові кекси: рецепт легкої випічки

Мандаринові кекси / Фото: Credits

Приготуйте ароматні та ніжні мандаринові кекси у формах. Такий десерт стане чудовим доповненням до кави чи чаю. Замісіть тісто з додаванням мандаринової цедри і м'якоті. Розкладіть по формах і випікайте.

Інгредієнти

мандарини
2 шт.
борошно
250 г
яйця
3 шт.
цукор
150 г
олія
150 мл
розпушувач
1 ч. л.
сіль
щіпка
цукрова пудра
  1. Мандарини вимийте і наріжте їх зі шкіркою на шматочки. Подрібніть у блендері до стану пюре.
  2. Збийте міксером яйця з цукром в пишну масу, влийте олію і збийте. Додайте мандаринове пюре, сіль і знову збийте міксером. Всипте борошно з розпушувачем і всю масу добре перемішайте лопаткою.
  3. Форми злегка змастіть олією і викладіть готове тісто, заповнюючи їх на 2/3 обсягу.
  4. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Трохи остудіть і дістаньте із форм. Перед подаванням посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність перевіряйте шпажкою або зубочисткою.

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