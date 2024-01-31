Мандаринові кекси: рецепт легкої випічки

Приготуйте ароматні та ніжні мандаринові кекси у формах. Такий десерт стане чудовим доповненням до кави чи чаю. Замісіть тісто з додаванням мандаринової цедри і м'якоті. Розкладіть по формах і випікайте.
Інгредієнти
- мандарини
- 2 шт.
- борошно
- 250 г
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 150 мл
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
- Мандарини вимийте і наріжте їх зі шкіркою на шматочки. Подрібніть у блендері до стану пюре.
- Збийте міксером яйця з цукром в пишну масу, влийте олію і збийте. Додайте мандаринове пюре, сіль і знову збийте міксером. Всипте борошно з розпушувачем і всю масу добре перемішайте лопаткою.
- Форми злегка змастіть олією і викладіть готове тісто, заповнюючи їх на 2/3 обсягу.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин. Трохи остудіть і дістаньте із форм. Перед подаванням посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Готовність перевіряйте шпажкою або зубочисткою.
Читайте також:
- Сирний пиріг: рецепт корисного десерту
- Сирні булочки з кунжутом: рецепт смачної випічки
- Сирне печиво з лимонним курдом: рецепт незвичайної випічки