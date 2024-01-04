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Мигдалеве печиво у формі півмісяця: дуже простий рецепт

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
486 ккал
Дата публікації
Перегляди
235
Час на прочитання
1 хв
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Мигдалеве печиво у формі півмісяця: дуже простий рецепт

Мигдальне печиво у формі півмісяця / Фото: Credits

Це мигдальне печиво у формі півмісяця готується швидко та дуже легко. Воно насичене солодким горіховим смаком, розсипчасте і хрумке зовні. Ідеально підходить для поживного сніданку з капучіно чи молоком.

Інгредієнти

вершкове масло кімнатної температури
55 г
цукор
60 г
яйця
1 шт.
екстракт мигдалю
1/4 чайної ложки
сіль
1 щіпка
мигдалеве борошно
150 г
борошно
120 г
нарізаний мигдаль
75 г
цукрова пудра для прикраси (за бажанням)
  1. У великій мисці збийте вершкове масло з цукром, сіллю, мигдалевим екстрактом і яйцем до отримання однорідної маси.
  2. Додайте мигдалеве борошно і борошно і добре перемішайте.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Обваляйте шматочки тіста в нарізаному мигдалі і надайте їм форму півмісяця.
  4. Покладіть печиво на силіконовий килимок для випічки або пергаментний папір на деко. Випікайте печиво близько 20-25 хвилин, поки воно не стане злегка золотистим зверху.
  5. Дайте печиву охолонути і за бажанням прикрасьте цукровою пудрою.

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Перегляди
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