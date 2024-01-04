Мигдалеве печиво у формі півмісяця: дуже простий рецепт

Це мигдальне печиво у формі півмісяця готується швидко та дуже легко. Воно насичене солодким горіховим смаком, розсипчасте і хрумке зовні. Ідеально підходить для поживного сніданку з капучіно чи молоком.
Інгредієнти
- вершкове масло кімнатної температури
- 55 г
- цукор
- 60 г
- яйця
- 1 шт.
- екстракт мигдалю
- 1/4 чайної ложки
- сіль
- 1 щіпка
- мигдалеве борошно
- 150 г
- борошно
- 120 г
- нарізаний мигдаль
- 75 г
- цукрова пудра для прикраси (за бажанням)
- У великій мисці збийте вершкове масло з цукром, сіллю, мигдалевим екстрактом і яйцем до отримання однорідної маси.
- Додайте мигдалеве борошно і борошно і добре перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Обваляйте шматочки тіста в нарізаному мигдалі і надайте їм форму півмісяця.
- Покладіть печиво на силіконовий килимок для випічки або пергаментний папір на деко. Випікайте печиво близько 20-25 хвилин, поки воно не стане злегка золотистим зверху.
- Дайте печиву охолонути і за бажанням прикрасьте цукровою пудрою.
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