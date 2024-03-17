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Млинці на сироватці: найбюджетніший рецепт традиційної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
143 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
1 хв
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Млинці на сироватці: найбюджетніший рецепт традиційної страви

Млинці на сироватці / Фото: Credits

Цей варіант млинців найбюджетніший, проте не менш смачний, ніж класичний. Замість молока використовуватимемо сироватку. Завдяки цьому кисломолочному продукту млинці виходять ніжними та еластичними.

Склад інгредієнтів дуже простий: сироватка, яйця, цукор, борошно, сода і крохмаль. Млинці виходять в міру солодкими та підходять для солоних і солодких начинок.

Інгредієнти

борошно
350 г
сироватка
1 л
яйця
3 шт.
цукор
2 ст. л.
крохмаль
50 г
сода харчова
1 ч. л.
сіль
1 ч. л.
олія
80 г
  1. Сироватку розділіть на дві частини, 500 мл доведіть до кипіння на середньому вогні.
  2. У глибокій мисці з'єднайте яйця, цукор і сіль. Збийте вінчиком і додайте решту 500 мл некип'яченої сироватки. Перемішайте. Всипте просіяне борошно, крохмаль і злегка збийте вінчиком.
  3. До миски вилийте 500 мл гарячої сироватки, додайте соду, перемішайте і влийте до тіста. Все ще раз перемішайте і залиште на 10 хвилин, потім додайте олію. Знову перемішайте.
  4. Обсмажуйте млинці на розпеченій сковороді на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.

Поради:

Крохмаль використовуйте будь-який.

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