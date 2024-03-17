Млинці на сироватці: найбюджетніший рецепт традиційної страви

Цей варіант млинців найбюджетніший, проте не менш смачний, ніж класичний. Замість молока використовуватимемо сироватку. Завдяки цьому кисломолочному продукту млинці виходять ніжними та еластичними.
Склад інгредієнтів дуже простий: сироватка, яйця, цукор, борошно, сода і крохмаль. Млинці виходять в міру солодкими та підходять для солоних і солодких начинок.
Інгредієнти
- борошно
- 350 г
- сироватка
- 1 л
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 2 ст. л.
- крохмаль
- 50 г
- сода харчова
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- олія
- 80 г
- Сироватку розділіть на дві частини, 500 мл доведіть до кипіння на середньому вогні.
- У глибокій мисці з'єднайте яйця, цукор і сіль. Збийте вінчиком і додайте решту 500 мл некип'яченої сироватки. Перемішайте. Всипте просіяне борошно, крохмаль і злегка збийте вінчиком.
- До миски вилийте 500 мл гарячої сироватки, додайте соду, перемішайте і влийте до тіста. Все ще раз перемішайте і залиште на 10 хвилин, потім додайте олію. Знову перемішайте.
- Обсмажуйте млинці на розпеченій сковороді на середньому вогні з двох боків до золотавого кольору.
Поради:
Крохмаль використовуйте будь-який.
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