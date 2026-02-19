Млинці з картоплею: так готували наші бабусі

Млинці з картоплею// фото: https://www.youtube.com/@bmv1977

Коли хочеться приготувати щось особливе, що поєднує в собі домашній затишок та вишуканий смак, варто звернути увагу на цей цікавий рецепт. Млинці з картоплею, сиром та болгарським перцем, додатково обсмажені в хрусткій паніровці, стануть окрасою як буденного, так і святкового столу. Своїм секретом приготування поділилася кулінарка з Тернополя.

Інгредієнти для приготування

Для приготування вам знадобляться:

картопля — 3 шт.;

молоко — 500 мл;

яйця курячі — 5 шт. (2 у тісто та 3 для панірування);

борошно — 230 г (200 г у тісто та 30 г для кляру);

сир твердий — 100 г;

перець болгарський — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

цибуля зелена — 3 пера;

панірувальні сухарі — 100 г;

олія соняшникова — 40 мл;

цукор — ½ ст. л.;

сіль — 1 дрібка.

Як приготувати млинці з картоплею

Готуємо начинку

Спочатку необхідно приготувати основу для начинки. Очищену картоплю наріжте великими часточками та відваріть у підсоленій воді до повної готовності. Тим часом подрібніть ріпчасту цибулю малими кубиками та обсмажте її на 10 мл олії до м’якості. Додайте до цибулі дрібно нарізаний болгарський перець і готуйте овочі разом ще кілька хвилин.

Готову картоплю розімніть до стану однорідного пюре. З’єднайте його з обсмаженими овочами, додайте натертий на середній тертці сир та дрібно нарізану зелену цибулю. Ретельно перемішайте всі компоненти.

Приготування тіста та смаження млинців

Для тіста розбийте у миску два яйця, додайте сіль та цукор, збиваючи віночком до повного розчинення кристалів. Влийте 250 мл молока, всипте 200 г борошна та замісіть однорідну масу без грудочок. Після цього додайте решту молока та 20 мл олії, ще раз добре збийте. На розігрітій пательні, змащеній залишками олії, посмажте тонкі золотисті млинці.

Формування млинців та обсмажування

У центр кожного млинця викладіть по дві столові ложки картопляної начинки та обережно згорніть їх конвертиком.

Для створення хрусткої скоринки підготуйте кляр -: змішайте три яйця, залишки борошна та дрібку солі. Кожен млинець спочатку занурте в яєчну суміш, а потім щедро обваляйте в панірувальних сухарах. Обсмажуйте вироби на розігрітій сковороді з обох боків до появи апетитної золотистої скоринки.

Подавати такі млинці найкраще гарячими, додавши за бажанням сметану або часниковий соус.