Смачна мокра паска до святкового столу: усі гості будуть запитувати рецепт

Як приготувати мокру паску
Багато господинь шукають рецепт паски, яка не кришиться і довго залишається свіжою. Таким критеріям відповідає волога паска, найвдаліший рецепт якої ми пропонуємо.
Інгредієнти для приготування вологої паски:
Для опари:
- молоко - 250 мл,
- цукор - 50 г,
- пресовані дріжджі - 30 г,
- борошно - 200 г.
Для замішування тіста:
- цукор - 250 г,
- сметана - 125 мл,
- яйця - 2 шт,
- жовтки - 3,
- ванільний цукор - 2 пакетики,
- вершкове масло - 125 г,
- олія - 100 мл,
- коньяк або ром - 2 ст.л,
- щіпка солі,
- цедра апельсина або лимона за бажанням,
- сухофрукти - 150-200 г.
Як приготувати вологу паску
- В тепле молоко додайте дріжджі, розчиніть їх добре в молоці. Додайте цукор, всипте борошно розмішайте віночком до однорідності.
- Накрийте місткість з сумішшю плівкою і залиште опару в теплому місці на 40-45 хвилин.
- Всі продукти для приготування тіста повинні бути кімнатної температури.
- У великій мисці збийте яйця та жовтки з цукром та щіпкою солі. Додайте ванільний цукор, сметану, цедру цитрусових.
- Додайте дві ложки коньяку або рому, щоб паска довго залишалася свіжою.
- Перемішайте вінчиком все до однорідності.
- Додайте розтоплене масло та рафіновану олію, знову все розмішайте.
- Влийте опару і частинами введіть просіяне борошно.
- Замісіть еластичне тісто, не переборщіть з мукою.
- Добре вимішене тісто накрийте харчовою плівкою, залиште в теплому місці на пару годин.
- Із тіста сформуйте пласт. Зверху викладіть сухофрукти, перемішані з борошном. Перемішайте сухофрукти разом з тістом.
- Поділіть тісто на шматочки та сформуйте паски. Викладіть у формочки, заповнивши їх на третину
- Накрийте плівкою та залиште підходити на годину. Змастіть верхівки пасок жовтком.
- Випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці 45-60 хвилин. Час випікання залежить від розміру пасочок - чим вони більше, тим більше потрібно для цього часу.
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