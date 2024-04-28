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Смачна мокра паска до святкового столу: усі гості будуть запитувати рецепт

Смачна мокра паска до святкового столу: усі гості будуть запитувати рецепт

Рецепт мокрої паски

Як приготувати мокру паску

Багато господинь шукають рецепт паски, яка не кришиться і довго залишається свіжою. Таким критеріям відповідає волога паска, найвдаліший рецепт якої ми пропонуємо.

Інгредієнти для приготування вологої паски:

Для опари:

  • молоко - 250 мл,
  • цукор - 50 г,
  • пресовані дріжджі - 30 г,
  • борошно - 200 г.

Для замішування тіста:

  • цукор - 250 г,
  • сметана - 125 мл,
  • яйця - 2 шт,
  • жовтки - 3,
  • ванільний цукор - 2 пакетики,
  • вершкове масло - 125 г,
  • олія - 100 мл,
  • коньяк або ром - 2 ст.л,
  • щіпка солі,
  • цедра апельсина або лимона за бажанням,
  • сухофрукти - 150-200 г.

Як приготувати вологу паску

  • В тепле молоко додайте дріжджі, розчиніть їх добре в молоці. Додайте цукор, всипте борошно розмішайте віночком до однорідності.
  • Накрийте місткість з сумішшю плівкою і залиште опару в теплому місці на 40-45 хвилин.
  • Всі продукти для приготування тіста повинні бути кімнатної температури.
  • У великій мисці збийте яйця та жовтки з цукром та щіпкою солі. Додайте ванільний цукор, сметану, цедру цитрусових.
  • Додайте дві ложки коньяку або рому, щоб паска довго залишалася свіжою. 
  • Перемішайте вінчиком все до однорідності.
  • Додайте розтоплене масло та рафіновану олію, знову все розмішайте.
  • Влийте опару і частинами введіть просіяне борошно.
  • Замісіть еластичне тісто, не переборщіть з мукою.  
  • Добре вимішене тісто накрийте харчовою плівкою, залиште в теплому місці на пару годин.
  • Із тіста сформуйте пласт. Зверху викладіть сухофрукти, перемішані з борошном. Перемішайте сухофрукти  разом з тістом.
  • Поділіть тісто на шматочки та сформуйте паски. Викладіть у формочки, заповнивши їх на  третину
  • Накрийте плівкою та залиште підходити на годину. Змастіть верхівки пасок жовтком.
  • Випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці 45-60 хвилин. Час випікання залежить від розміру пасочок - чим вони більше, тим більше потрібно для цього  часу.

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