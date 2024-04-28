Смачна мокра паска до святкового столу: усі гості будуть запитувати рецепт

Багато господинь шукають рецепт паски, яка не кришиться і довго залишається свіжою. Таким критеріям відповідає волога паска, найвдаліший рецепт якої ми пропонуємо.

Інгредієнти для приготування вологої паски:

Для опари:

молоко - 250 мл,

цукор - 50 г,

пресовані дріжджі - 30 г,

борошно - 200 г.

Для замішування тіста:

цукор - 250 г,

сметана - 125 мл,

яйця - 2 шт,

жовтки - 3,

ванільний цукор - 2 пакетики,

вершкове масло - 125 г,

олія - 100 мл,

коньяк або ром - 2 ст.л,

щіпка солі,

цедра апельсина або лимона за бажанням,

сухофрукти - 150-200 г.

Як приготувати вологу паску

В тепле молоко додайте дріжджі, розчиніть їх добре в молоці. Додайте цукор, всипте борошно розмішайте віночком до однорідності.

Накрийте місткість з сумішшю плівкою і залиште опару в теплому місці на 40-45 хвилин.

Всі продукти для приготування тіста повинні бути кімнатної температури.

У великій мисці збийте яйця та жовтки з цукром та щіпкою солі. Додайте ванільний цукор, сметану, цедру цитрусових.

Додайте дві ложки коньяку або рому, щоб паска довго залишалася свіжою.

Перемішайте вінчиком все до однорідності.

Додайте розтоплене масло та рафіновану олію, знову все розмішайте.

Влийте опару і частинами введіть просіяне борошно.

Замісіть еластичне тісто, не переборщіть з мукою.

Добре вимішене тісто накрийте харчовою плівкою, залиште в теплому місці на пару годин.

Із тіста сформуйте пласт. Зверху викладіть сухофрукти, перемішані з борошном. Перемішайте сухофрукти разом з тістом.

Поділіть тісто на шматочки та сформуйте паски. Викладіть у формочки, заповнивши їх на третину

Накрийте плівкою та залиште підходити на годину. Змастіть верхівки пасок жовтком.

Випікаємо в розігрітій до 170 градусів духовці 45-60 хвилин. Час випікання залежить від розміру пасочок - чим вони більше, тим більше потрібно для цього часу.

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