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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Надзвичайний торт, яким ви запросто здивуєте гостей: як спекти медівник з лавандовим кремом

Свіжа випічка і аромат квітучого поля десь в Провансі — саме так можна описати цей неймовірний десерт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
2 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
350 ккал
Медівник з лавандовим кремом: рецепт

Медівник з лавандовим кремом: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Повітряні і ніжні медові коржі чудово поєднуються з кремом, який віддає гірчинкою та квітковим ароматом лаванди.

Інгредієнти

борошно
4 склянки
яйця
3 шт.
цукор
1 склянка
вершкове масло
150 г
мед
4 ст. ложки
сода
1 ч. ложка
вершки 33%
500 мл
цукрова пудра
100 г
сушена лаванда
2 ст. ложки
сметана
200 г

Процес приготування:

  1. Приготування тіста починається з основи: з’єднайте мед, вершкове масло та цукор і розтоплюйте їх на водяній бані, постійно помішуючи, доки суміш не стане абсолютно однорідною. У гарячий сироп всипте соду — вона вступить у реакцію з медом і маса злегка спіниться. Зніміть посуд з вогню, введіть по одному яйця, ретельно перемішайте.

  2. Поступово додавайте просіяне борошно й замішуйте м’яке, пластичне тісто. Воно має легко відставати від рук. Готову масу розділіть на 6–8 частин, кожну тонко розкачайте — це будуть коржі.

  3. Випікання: викладіть заготовки на пергамент і запікайте в розігрітій до 180 °C духовці 5–7 хвилин. Коржі дуже швидко підрум’янюються, тож слідкуйте, щоб не пересушити.

  4. Поки коржі охолоджуються, приготуйте крем. Налийте вершки в сотейник, додайте лаванду й доведіть до кипіння. Як тільки з’являться перші бульбашки, одразу зніміть з вогню. Накрийте кришкою й залиште настоюватися 20–30 хвилин — за цей час вершки вберуть вишуканий аромат лаванди.

  5. Процідіть настій і дайте йому повністю охолонути. Потім збийте до стійких піків із цукровою пудрою. У готову пишну масу акуратно введіть сметану — крем буде ніжним, з ледь вловимою квітковою ноткою.

  6. Збирання торта: кожен охолоджений корж щедро змащуйте кремом, легко притискаючи шари один до одного. Зверху та з боків торт теж покрийте кремовою масою.

  7. Дайте десерту вистоятися в холодильнику 8–10 годин. За цей час коржі добре просочаться, а смаки з’єднаються в єдиний гармонійний ансамбль. Перед подачею прикрасьте торт пелюстками лаванди, краплями меду або крихтами з обрізків коржів.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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