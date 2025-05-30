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- Категорія
- Випічка і страви з борошна
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Надзвичайний торт, яким ви запросто здивуєте гостей: як спекти медівник з лавандовим кремом
Свіжа випічка і аромат квітучого поля десь в Провансі — саме так можна описати цей неймовірний десерт.
Повітряні і ніжні медові коржі чудово поєднуються з кремом, який віддає гірчинкою та квітковим ароматом лаванди.
Інгредієнти
- борошно
- 4 склянки
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 1 склянка
- вершкове масло
- 150 г
- мед
- 4 ст. ложки
- сода
- 1 ч. ложка
- вершки 33%
- 500 мл
- цукрова пудра
- 100 г
- сушена лаванда
- 2 ст. ложки
- сметана
- 200 г
Процес приготування:
Приготування тіста починається з основи: з’єднайте мед, вершкове масло та цукор і розтоплюйте їх на водяній бані, постійно помішуючи, доки суміш не стане абсолютно однорідною. У гарячий сироп всипте соду — вона вступить у реакцію з медом і маса злегка спіниться. Зніміть посуд з вогню, введіть по одному яйця, ретельно перемішайте.
Поступово додавайте просіяне борошно й замішуйте м’яке, пластичне тісто. Воно має легко відставати від рук. Готову масу розділіть на 6–8 частин, кожну тонко розкачайте — це будуть коржі.
Випікання: викладіть заготовки на пергамент і запікайте в розігрітій до 180 °C духовці 5–7 хвилин. Коржі дуже швидко підрум’янюються, тож слідкуйте, щоб не пересушити.
Поки коржі охолоджуються, приготуйте крем. Налийте вершки в сотейник, додайте лаванду й доведіть до кипіння. Як тільки з’являться перші бульбашки, одразу зніміть з вогню. Накрийте кришкою й залиште настоюватися 20–30 хвилин — за цей час вершки вберуть вишуканий аромат лаванди.
Процідіть настій і дайте йому повністю охолонути. Потім збийте до стійких піків із цукровою пудрою. У готову пишну масу акуратно введіть сметану — крем буде ніжним, з ледь вловимою квітковою ноткою.
Збирання торта: кожен охолоджений корж щедро змащуйте кремом, легко притискаючи шари один до одного. Зверху та з боків торт теж покрийте кремовою масою.
Дайте десерту вистоятися в холодильнику 8–10 годин. За цей час коржі добре просочаться, а смаки з’єднаються в єдиний гармонійний ансамбль. Перед подачею прикрасьте торт пелюстками лаванди, краплями меду або крихтами з обрізків коржів.
Смачного!