Найніжніше пісне хачапурі з зеленню: жодних яєць

Ця страва виходить надзвичайно смачною і ароматно. Ідеально підійде для сніданку.
Вам не знадобляться яйця, а тільки багато зелені. Обов'язково спробуйте цей цікавий рецепт. Він точно стане одним з ваших улюблених!
Інгредієнти
- листя шпинату
- 100 г
- кінза
- 15 г
- зелена цибуля
- 15 г
- кріп
- 15 г
- борошно
- 550 г
- сухі дріжджі
- 8 г
- цукор
- 10 г
- олія
- 75 мл
- вода
- 220 мл
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
- Змішати борошно з сіллю, дріжджами, цукром, додати олію і добре перемішати.
- Додати теплу воду і ще раз перемішати. Накрити готове тісто рушником і залишити на 40 хвилин.
- Поки приготувати начинку: нарізати шпинат, зелену цибулю, кінзу, кріп і скласти все в миску. Посолити і поперчити. Збризнути олією і добре перемішати, щоб зелень дала сік.
- Взяти кульку з тіста, розкачати, в центр викласти начинку, присипати борошном, зібрати краї хачапурі докупи в центрі і защіпнути. Серцевина повинна залишитися відкритою.
- Відправити у розігріту до 280 градусів духовки на 10 хвилин, хачапурі повинні підрум'янитися.
Смачного!