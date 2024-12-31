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Найніжніше пісне хачапурі з зеленню: жодних яєць

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
305 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
278
Час на прочитання
1 хв
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Найніжніше пісне хачапурі з зеленню: жодних яєць

Пісні хачапурі: рецепт / Фото: commons.wikimedia.org

Ця страва виходить надзвичайно смачною і ароматно. Ідеально підійде для сніданку.

Вам не знадобляться яйця, а тільки багато зелені. Обов'язково спробуйте цей цікавий рецепт. Він точно стане одним з ваших улюблених!

Інгредієнти

листя шпинату
100 г
кінза
15 г
зелена цибуля
15 г
кріп
15 г
борошно
550 г
сухі дріжджі
8 г
цукор
10 г
олія
75 мл
вода
220 мл
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Змішати борошно з сіллю, дріжджами, цукром, додати олію і добре перемішати.
  2. Додати теплу воду і ще раз перемішати. Накрити готове тісто рушником і залишити на 40 хвилин.
  3. Поки приготувати начинку: нарізати шпинат, зелену цибулю, кінзу, кріп і скласти все в миску. Посолити і поперчити. Збризнути олією і добре перемішати, щоб зелень дала сік.
  4. Взяти кульку з тіста, розкачати, в центр викласти начинку, присипати борошном, зібрати краї хачапурі докупи в центрі і защіпнути. Серцевина повинна залишитися відкритою.
  5. Відправити у розігріту до 280 градусів духовки на 10 хвилин, хачапурі повинні підрум'янитися.

Смачного!

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