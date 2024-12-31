Найніжніше пісне хачапурі з зеленню: жодних яєць

Ця страва виходить надзвичайно смачною і ароматно. Ідеально підійде для сніданку.

Вам не знадобляться яйця, а тільки багато зелені. Обов'язково спробуйте цей цікавий рецепт. Він точно стане одним з ваших улюблених!

Інгредієнти листя шпинату 100 г кінза 15 г зелена цибуля 15 г кріп 15 г борошно 550 г сухі дріжджі 8 г цукор 10 г олія 75 мл вода 220 мл сіль, перець за смаком

Процес приготування:

Змішати борошно з сіллю, дріжджами, цукром, додати олію і добре перемішати. Додати теплу воду і ще раз перемішати. Накрити готове тісто рушником і залишити на 40 хвилин. Поки приготувати начинку: нарізати шпинат, зелену цибулю, кінзу, кріп і скласти все в миску. Посолити і поперчити. Збризнути олією і добре перемішати, щоб зелень дала сік. Взяти кульку з тіста, розкачати, в центр викласти начинку, присипати борошном, зібрати краї хачапурі докупи в центрі і защіпнути. Серцевина повинна залишитися відкритою. Відправити у розігріту до 280 градусів духовки на 10 хвилин, хачапурі повинні підрум'янитися.

Смачного!