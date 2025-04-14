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- Випічка і страви з борошна
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Найніжніша вершкова паска, що тане у роті: рецепт, який ви захочете повторити кожного року
Ця паска має дивовижну ніжність, привабливий аромат і легку текстуру, що залишає враження надовго. Хочете дізнатися, як її приготувати? Ось рецепт.
Ця паска виходить дуже ніжною, ароматною, волокнистою, а головне — довго не черствіє.
Інгредієнти
- вершки
- 200 мл
- вершкове масло
- 250 г
- живі дріжджі
- 80 г
- цукор
- 450 г
- молоко
- 200 мл
- яйця
- 4 шт.
- жовтки
- 2 шт.
- ванільний цукор
- 20 г
- сметана
- 50 г
- олія
- 50 мл
- борошно
- 1700 г
- цедра
- за смаком
- сухофрукти
- за смаком
Процес приготування:
Спочатку приготуємо опару. Для цього беремо 100 мл теплого молока і додаємо кілька ложок цукру. Потім додаємо дріжджі та кілька ложок борошна, що вже були відміряні для рецепту. Все добре перемішуємо, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Тим часом готуємо основу: розігріваємо вершки та масло, доводимо до кипіння, додаємо 120 г борошна і перемішуємо до утворення однорідної маси. Охолоджуємо.
Після цього з’єднуємо основу з опарою. Додаємо яйця, жовтки, цукор, просіяне борошно, ванільний цукор та цедру. Не забуваємо про сметану і олію. Усе ретельно перемішуємо і викладаємо тісто у форми на чверть їх об’єму.
Розігріваємо духовку до 160 градусів і ставимо паски на випікання. Печемо близько 1 години 20 хвилин.
Коли паски будуть сухі всередині, виймаємо їх, даємо охолонути і починаємо декорувати. Для оздоблення можна зробити бокову глазур, прикрасити вершковим кремом або використовувати покриття з молочного шоколаду.
Смачного!