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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
1 хв

Найніжніша вершкова паска, що тане у роті: рецепт, який ви захочете повторити кожного року

Ця паска має дивовижну ніжність, привабливий аромат і легку текстуру, що залишає враження надовго. Хочете дізнатися, як її приготувати? Ось рецепт.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
2 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
320 ккал
Рецепт найніжнішої вершкової паски, що тане у роті

Рецепт найніжнішої вершкової паски, що тане у роті / © Pixabay

Ця паска виходить дуже ніжною, ароматною, волокнистою, а головне — довго не черствіє.

Інгредієнти

вершки
200 мл
вершкове масло
250 г
живі дріжджі
80 г
цукор
450 г
молоко
200 мл
яйця
4 шт.
жовтки
2 шт.
ванільний цукор
20 г
сметана
50 г
олія
50 мл
борошно
1700 г
цедра
за смаком
сухофрукти
за смаком

Процес приготування:

  1. Спочатку приготуємо опару. Для цього беремо 100 мл теплого молока і додаємо кілька ложок цукру. Потім додаємо дріжджі та кілька ложок борошна, що вже були відміряні для рецепту. Все добре перемішуємо, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Тим часом готуємо основу: розігріваємо вершки та масло, доводимо до кипіння, додаємо 120 г борошна і перемішуємо до утворення однорідної маси. Охолоджуємо.

  2. Після цього з’єднуємо основу з опарою. Додаємо яйця, жовтки, цукор, просіяне борошно, ванільний цукор та цедру. Не забуваємо про сметану і олію. Усе ретельно перемішуємо і викладаємо тісто у форми на чверть їх об’єму.

  3. Розігріваємо духовку до 160 градусів і ставимо паски на випікання. Печемо близько 1 години 20 хвилин.

  4. Коли паски будуть сухі всередині, виймаємо їх, даємо охолонути і починаємо декорувати. Для оздоблення можна зробити бокову глазур, прикрасити вершковим кремом або використовувати покриття з молочного шоколаду.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
96
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