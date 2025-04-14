Найніжніша вершкова паска, що тане у роті: рецепт, який ви захочете повторити кожного року

Ця паска виходить дуже ніжною, ароматною, волокнистою, а головне — довго не черствіє.

Процес приготування:

Спочатку приготуємо опару. Для цього беремо 100 мл теплого молока і додаємо кілька ложок цукру. Потім додаємо дріжджі та кілька ложок борошна, що вже були відміряні для рецепту. Все добре перемішуємо, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Тим часом готуємо основу: розігріваємо вершки та масло, доводимо до кипіння, додаємо 120 г борошна і перемішуємо до утворення однорідної маси. Охолоджуємо.

Після цього з’єднуємо основу з опарою. Додаємо яйця, жовтки, цукор, просіяне борошно, ванільний цукор та цедру. Не забуваємо про сметану і олію. Усе ретельно перемішуємо і викладаємо тісто у форми на чверть їх об’єму.

Розігріваємо духовку до 160 градусів і ставимо паски на випікання. Печемо близько 1 години 20 хвилин.