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Найсмачніші млинці "900": це буде ваш найулюбленіший рецепт

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
185 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Найсмачніші млинці "900": це буде ваш найулюбленіший рецепт

Як приготувати ідеальні млинці / Фото: pixabay.com

Спробуйте цей рецепт — точно не пожалкуєте.

Ви можете пізніше начинити їх сирною начинкою чи будь-якою іншою за своїм смаком.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
сіль
0,5 ч. ложки
цукор
6 ст. ложок
молоко
2 склянки
борошно
2 склянки
окріп
1 склянка
олія
6 ст. ложок

Процес приготування:

  1. Яйця перемішати з цукром і сіллю до розчинення сипучих інгредієнтів, додати 1 склянку молока, перемішати.
  2. Просіяти борошно, перемішати до однорідності. Додати окріп і ще 1 склянку молока, перемішати. В кінці влити олію.
  3. Розігріти сковорідку, влити невелику кількість олії, обсмажити млинці з обох боків до золотистості.

Смачного!

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