Найсмачніші млинці "900": це буде ваш найулюбленіший рецепт

Спробуйте цей рецепт — точно не пожалкуєте.

Ви можете пізніше начинити їх сирною начинкою чи будь-якою іншою за своїм смаком.

Інгредієнти яйця 3 шт. сіль 0,5 ч. ложки цукор 6 ст. ложок молоко 2 склянки борошно 2 склянки окріп 1 склянка олія 6 ст. ложок

Процес приготування:

Яйця перемішати з цукром і сіллю до розчинення сипучих інгредієнтів, додати 1 склянку молока, перемішати. Просіяти борошно, перемішати до однорідності. Додати окріп і ще 1 склянку молока, перемішати. В кінці влити олію. Розігріти сковорідку, влити невелику кількість олії, обсмажити млинці з обох боків до золотистості.

Смачного!

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