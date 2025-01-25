Найсмачніші млинці "900": це буде ваш найулюбленіший рецепт

Спробуйте цей рецепт — точно не пожалкуєте.
Ви можете пізніше начинити їх сирною начинкою чи будь-якою іншою за своїм смаком.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- цукор
- 6 ст. ложок
- молоко
- 2 склянки
- борошно
- 2 склянки
- окріп
- 1 склянка
- олія
- 6 ст. ложок
Процес приготування:
- Яйця перемішати з цукром і сіллю до розчинення сипучих інгредієнтів, додати 1 склянку молока, перемішати.
- Просіяти борошно, перемішати до однорідності. Додати окріп і ще 1 склянку молока, перемішати. В кінці влити олію.
- Розігріти сковорідку, влити невелику кількість олії, обсмажити млинці з обох боків до золотистості.
Смачного!
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