Найсмачніші пиріжки з начинкою, яка тане в роті: гості будуть в захваті

Бажаєте вразити гостей чимось смачненьким? Спечіть пиріжки з дуже смачною начинкою! Вони м’які та ідеально поєднуються з кавою чи чаєм, а також чудово смакують самі по собі.
Пиріжки — це одна з основних страв домашньої кухні. Вони бувають різноманітними, тому кожен може знайти свій ідеальний рецепт. Однак, щоб пиріжки були справді смачними, варто знати кілька секретів їх приготування. Все починається з правильного тіста, але не менш важливу роль відіграє і начинка.
Інгредієнти
- борошно
- 500 г
- молоко
- 250 мл
- цукор
- 2 ст. ложки
- сіль
- 1 ч. ложка
- вершкове масло
- 50 г
- яйце для змащування
- 2 шт.
- свіжі дріжджі
- 25 г
- свинячий або курячий фарш
- 300 г
- цибуля
- 1 шт.
- сіль, спеції
- за смаком
Процес приготування:
- Для тіста змішайте борошно, молоко, цукор, сіль, масло та яйця. Додайте дріжджі (свіжі попередньо розчиніть у теплому молоці). Замісіть еластичне, м’яке тісто.
- Дайте тісту піднятися в теплому місці. Якщо воно добре підніметься, пиріжки вийдуть пухкими та ніжними.
- Для начинки обсмажте фарш з дрібно нарізаною цибулиною та спеціями на сковорідці.
- Коли начинка готова, розкатайте тісто. Не робіть його занадто тонким, але й не використовуйте забагато тіста.
- Формуйте пиріжки, рівномірно викладаючи начинку та добре заліплюючи краї. Змастіть пиріжки збитим яйцем.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180-200°C духовці протягом 15-20 хвилин, поки пиріжки не стануть золотистими.
Смачного!