Найсмачніші пиріжки з начинкою, яка тане в роті: гості будуть в захваті

Бажаєте вразити гостей чимось смачненьким? Спечіть пиріжки з дуже смачною начинкою! Вони м’які та ідеально поєднуються з кавою чи чаєм, а також чудово смакують самі по собі.

Пиріжки — це одна з основних страв домашньої кухні. Вони бувають різноманітними, тому кожен може знайти свій ідеальний рецепт. Однак, щоб пиріжки були справді смачними, варто знати кілька секретів їх приготування. Все починається з правильного тіста, але не менш важливу роль відіграє і начинка.

Інгредієнти борошно 500 г молоко 250 мл цукор 2 ст. ложки сіль 1 ч. ложка вершкове масло 50 г яйце для змащування 2 шт. свіжі дріжджі 25 г свинячий або курячий фарш 300 г цибуля 1 шт. сіль, спеції за смаком

Процес приготування:

Для тіста змішайте борошно, молоко, цукор, сіль, масло та яйця. Додайте дріжджі (свіжі попередньо розчиніть у теплому молоці). Замісіть еластичне, м’яке тісто. Дайте тісту піднятися в теплому місці. Якщо воно добре підніметься, пиріжки вийдуть пухкими та ніжними. Для начинки обсмажте фарш з дрібно нарізаною цибулиною та спеціями на сковорідці. Коли начинка готова, розкатайте тісто. Не робіть його занадто тонким, але й не використовуйте забагато тіста. Формуйте пиріжки, рівномірно викладаючи начинку та добре заліплюючи краї. Змастіть пиріжки збитим яйцем. Випікайте в попередньо розігрітій до 180-200°C духовці протягом 15-20 хвилин, поки пиріжки не стануть золотистими.

Смачного!