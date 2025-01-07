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Найсмачніші пиріжки з начинкою, яка тане в роті: гості будуть в захваті

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
126 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
794
Час на прочитання
1 хв
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Найсмачніші пиріжки з начинкою, яка тане в роті: гості будуть в захваті

Як приготувати найсмачніші пиріжки з начинкою / Фото: pixabay.com

Бажаєте вразити гостей чимось смачненьким? Спечіть пиріжки з дуже смачною начинкою! Вони м’які та ідеально поєднуються з кавою чи чаєм, а також чудово смакують самі по собі.

Пиріжки — це одна з основних страв домашньої кухні. Вони бувають різноманітними, тому кожен може знайти свій ідеальний рецепт. Однак, щоб пиріжки були справді смачними, варто знати кілька секретів їх приготування. Все починається з правильного тіста, але не менш важливу роль відіграє і начинка.

Інгредієнти

борошно
500 г
молоко
250 мл
цукор
2 ст. ложки
сіль
1 ч. ложка
вершкове масло
50 г
яйце для змащування
2 шт.
свіжі дріжджі
25 г
свинячий або курячий фарш
300 г
цибуля
1 шт.
сіль, спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Для тіста змішайте борошно, молоко, цукор, сіль, масло та яйця. Додайте дріжджі (свіжі попередньо розчиніть у теплому молоці). Замісіть еластичне, м’яке тісто.
  2. Дайте тісту піднятися в теплому місці. Якщо воно добре підніметься, пиріжки вийдуть пухкими та ніжними.
  3. Для начинки обсмажте фарш з дрібно нарізаною цибулиною та спеціями на сковорідці.
  4. Коли начинка готова, розкатайте тісто. Не робіть його занадто тонким, але й не використовуйте забагато тіста.
  5. Формуйте пиріжки, рівномірно викладаючи начинку та добре заліплюючи краї. Змастіть пиріжки збитим яйцем.
  6. Випікайте в попередньо розігрітій до 180-200°C духовці протягом 15-20 хвилин, поки пиріжки не стануть золотистими.

Смачного!

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