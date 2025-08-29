Нереальна смакота на вашому столі за 15 хвилин часу: один кабачок і склянка вівсянки

Натріть кабачок і моркву на крупній тертці. Якщо виділилося багато соку, трохи його відіжміть, але залиште частину для соковитості. Додайте подрібнений часник, яйця, сіль, улюблені спеції та дрібно нарізану зелень. Всипте вівсяні пластівці, добре перемішайте і дайте суміші постояти 7–10 хвилин, щоб пластівці набухли і маса стала густішою.

Розігрійте на сковороді трохи олії та викладайте ложкою тісто, формуючи маленькі котлетки або оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки, після чого перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте гарячими зі сметаною, соусом за смаком або як смачний доповнювач до гарніру.