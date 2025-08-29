- Дата публікації
-
- Категорія
- Випічка і страви з борошна
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Нереальна смакота на вашому столі за 15 хвилин часу: один кабачок і склянка вівсянки
Кабачкові оладки знайомі кожній господині, але мало хто знає, як зробити їх не просто смачними, а ще й корисними. Для цього потрібен лише один простий інгредієнт, який точно знайдеться у вашій кухні.
Сезон кабачків у самому розпалі, і на кухнях вже готують усе: від ароматного рагу до ніжних запіканок. Та найчастіше господині смажать кабачкові оладки. Існує простий спосіб зробити їх не тільки соковитішими та смачнішими, а й більш корисними для всієї родини.
Процес приготування:
Натріть кабачок і моркву на крупній тертці. Якщо виділилося багато соку, трохи його відіжміть, але залиште частину для соковитості. Додайте подрібнений часник, яйця, сіль, улюблені спеції та дрібно нарізану зелень. Всипте вівсяні пластівці, добре перемішайте і дайте суміші постояти 7–10 хвилин, щоб пластівці набухли і маса стала густішою.
Розігрійте на сковороді трохи олії та викладайте ложкою тісто, формуючи маленькі котлетки або оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки, після чого перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте гарячими зі сметаною, соусом за смаком або як смачний доповнювач до гарніру.
Смачного!