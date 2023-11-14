Неймовірно ніжний десерт: рецепт глазурованих лимонних кексів

Хочеться побалувати себе солоденьким, а звична шарлотка вже набридла? Приготуйте ніжні лимонні кекси за цим рецептом.
Інгредієнти
- вершкове масло
- 125 г
- цукор
- 125 г
- яйця
- 2 шт
- борошно
- 125 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- сіль
- 1 щіпка
- лимон
- 2 шт
- йогурт
- 1 ст. л.
- цукрова пудра
- 100 г
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C. Добре змастіть форму для випікання кексів і злегка присипте її борошном, щоб уникнути прилипання.
- У мисці збийти розм’якшене масло і цукор.
- Додайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль.
- Додайте сік і цедру 1 лимона в тісто і продовжуйте перемішувати.
- Поступово додайте борошняну суміш, помішуючи, поки не утвориться однорідне тісто.
- Після цього додайте йогурт до тіста.
- Заповніть форми кексів тістом приблизно на дві третини.
- Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці приблизно 15-20 хвилин або доки вони не стануть золотисто-коричневими і вставлена шпажка не вийде чистою.
- Дайте кексам трохи охолонути у формі, перш ніж обережно вийняти їх.
- Ретельно змішайте сік 1 лимона та цукрову пудру, поки не утвориться однорідна глазур.
- Полийте лимонною глазур’ю охолоджені кекси.
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