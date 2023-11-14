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Неймовірно ніжний десерт: рецепт глазурованих лимонних кексів

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
343 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
188
Час на прочитання
1 хв
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Неймовірно ніжний десерт: рецепт глазурованих лимонних кексів

Лимонні кекси / Фото: Credits

Хочеться побалувати себе солоденьким, а звична шарлотка вже набридла? Приготуйте ніжні лимонні кекси за цим рецептом.

Інгредієнти

вершкове масло
125 г
цукор
125 г
яйця
2 шт
борошно
125 г
розпушувач
1 ч. л.
сіль
1 щіпка
лимон
2 шт
йогурт
1 ст. л.
цукрова пудра
100 г

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180°C. Добре змастіть форму для випікання кексів і злегка присипте її борошном, щоб уникнути прилипання.
  2. У мисці збийти розм’якшене масло і цукор.
  3. Додайте яйця по одному, добре перемішуючи після кожного.
  4. В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль.
  5. Додайте сік і цедру 1 лимона в тісто і продовжуйте перемішувати.
  6. Поступово додайте борошняну суміш, помішуючи, поки не утвориться однорідне тісто.
  7. Після цього додайте йогурт до тіста.
  8. Заповніть форми кексів тістом приблизно на дві третини.
  9. Випікайте кекси у попередньо розігрітій духовці приблизно 15-20 хвилин або доки вони не стануть золотисто-коричневими і вставлена ​​шпажка не вийде чистою.
  10. Дайте кексам трохи охолонути у формі, перш ніж обережно вийняти їх.
  11. Ретельно змішайте сік 1 лимона та цукрову пудру, поки не утвориться однорідна глазур.
  12. Полийте лимонною глазур’ю охолоджені кекси.

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Дата публікації
Перегляди
188
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