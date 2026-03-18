Щоб тісто вийшло ідеально гладким і однорідним, усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури — це гарантує легке та рівномірне змішування.

Процес приготування:

Ретельно промийте лимони під теплою водою, використовуючи щіточку, щоб видалити забруднення та можливий віск. Обережно висушіть цитрусові паперовим рушником. За допомогою дрібної тертки зніміть тонку жовту цедру, уникаючи білої частини — вона гірчить.

Вичавіть сік із лимонів, процідіть його від кісточок і м’якоті.Розділіть яйця на білки та жовтки, помістивши їх у дві сухі, чисті миски. Жир або залишки жовтка у білках завадять їхньому збиванню. У великій мисці збийте м’яке вершкове масло з цукром на середній швидкості, поступово збільшуючи її, до світлої та пухкої кремової маси.

По одному додавайте жовтки, ретельно збиваючи після кожного, щоб маса залишалася однорідною.До масляної суміші додайте лимонний сік, цедру та натуральний йогурт. Збивайте на низькій швидкості до однорідності. Просійте пшеничне борошно з розпушувачем у окрему миску, щоб наситити його повітрям і уникнути грудочок.

Поступово введіть борошняну суміш у рідку основу, збиваючи лише до об’єднання інгредієнтів — не перемішуйте занадто довго, щоб пиріг залишився ніжним. Білки збийте міксером на низькій швидкості, поступово підвищуючи швидкість.

Коли білки стануть легкою піною, додайте половину відведеного цукру порціями і збийте до стійкої, блискучої піни. Обережно введіть збиті білки в тісто силіконовою лопаткою, роблячи легкі кругові рухи знизу вгору, щоб зберегти максимум повітря. Це зробить пиріг пористим і легким.