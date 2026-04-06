Паска без яєць і молока за 60 хвилин: виходить настільки ніжна, що важко повірити
Багато хто переконаний, що паска — це складна випічка, яка забирає пів дня і потребує чимало клопоту.
Насправді ж усе значно простіше: приготувати ніжну, пухку й ароматну паску можна лише за годину — і водночас обійтися без яєць та молочних продуктів.
Інгредієнти
- рослинне молоко
- 250 мл
- олія без запаху
- 100 мл
- цукор
- 150 г
- цедра
- 1 лимон
- лимонний сік
- 2 ст. ложки
- борошно
- 350 г
- сода
- 1 ч. ложка
- куркума (для жовтого кольору)
- дрібка
- родзинки, цукати
- за смаком
Процес приготування:
Спершу з’єднайте рослинне молоко з олією та цукром і ретельно розмішайте до однорідності. Додайте ароматну лимонну цедру разом із соком і ще раз добре перемішайте, щоб маса набула свіжого цитрусового акценту.
Окремо підготуйте суху суміш: просійте борошно, додайте соду, дрібку солі та трохи куркуми для красивого золотистого відтінку.
Поступово введіть сухі інгредієнти до рідкої основи, акуратно вимішуючи, поки не отримаєте м’яке, еластичне тісто. Наприкінці всипте родзинки або цукати й рівномірно розподіліть їх у масі.
Перекладіть тісто у форму для випікання, розрівняйте поверхню й відправте в розігріту духовку. Випікайте за температури 180°C приблизно 30–35 хвилин — до апетитної рум’яної скоринки.