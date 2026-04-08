Паска, що довго не черствіє: секретний інгредієнт, який збереже м’якість випічки
Рецепт паски на картопляному відварі
Кожна господиня мріє про паску, яка не просто буде смачною в день випікання, а збереже свою м’якість та волокнисту структуру протягом усіх свят. Досвідчена господиня поділилася перевіреним досвідом приготування паски, де головним «секретним інгредієнтом» виступає звичайний картопляний відвар. Саме він у поєднанні з правильним борошном робить м’якуш неймовірно ніжним і не дає йому черствіти.
Інгредієнти для ідеальної випічки:
Для приготування великої порції (приблизно 2 великих, 5 середніх та 3 маленьких пасок) вам знадобляться:
Молоко — 200 мл;
Відвар картоплі (несолоний!) — 150 мл;
Дріжджі (живі) — 35 г;
Цукор — 250 г;
Яйця — 3 шт. + жовтки — 3 шт.;
Вершкове масло — 180 г;
Сметана — 60 г;
Сіль — ½ ч. л.;
Ванільний екстракт;
Борошно — 850–950 г (залежно від вмісту білка);
Родзинки — 100 г;
Цедра одного апельсина.
Вибираємо борошно та робимо опару
Основою всього процесу є розчинна опара. Для неї використовують суміш теплого молока та несолоного картопляного відвару. До рідини додають живі дріжджі, одну столову ложку цукру та дві столові ложки борошна з «чубком» від загальної кількості.
Окремо важливою частиною є підготовка яєчної основи — яйця та три додаткові жовтки збиваються міксером із рештою цукру до стану пишної світлої маси. Це насичує майбутнє тісто повітрям і додає йому особливої легкості.
Господиня наполегливо радить звертати увагу на вміст білка в борошні — він має бути не менше 12 г. Чим вищий цей показник, тим краще триматиметься структура паски і тим менше борошна знадобиться для замісу. Саме тому в рецепті вказано діапазон 850–950 г, варто орієнтуватися на консистенцію тіста, щоб не забити його.
Замішування та «живе» тісто
Після того, як опара активувалася і почала «говорити» (пінитися), її об’єднують із яєчною масою. Далі додають:
Розтоплене вершкове масло (важливо, тепле, а не гаряче);
Сметану (бажано високої жирності);
Сіль та ванільний екстракт.
Тісто вимішують руками, змащеними олією, до моменту, поки воно не стане гладеньким і не почне легко відходити від стінок миски. Тісто має підходити двічі, перший раз — чисте, другий раз — уже з додаванням просушених родзинок та свіжої цедри апельсина. При роботі з цедрою важливо знімати лише кольоровий шар, оскільки біла частина надасть випічці гіркоти.
Секрети формування та випікання
Коли тісто готове до розкладання у форми, руки знову змащують олією. Кожну кульку тіста потрібно обережно підібгати під низ, а якщо на поверхні опинилася родзинка — її краще сховати всередину, щоб вона не підгоріла в духовці. Форми наповнюють лише на 1/3, адже завдяки картопляному відвару тісто дуже сильно росте.
Орієнтир готовності до випікання. Перед відправкою в духовку паски мають піднятися майже до країв форми. Перевірити готовність можна легким натисканням пальця, якщо вм’ятина поступово піднімається — час пекти. Якщо провалюється — тісто перекисло, якщо відскакує занадто швидко — треба ще почекати.
Випікання відбувається за температури 160–170°C на середньому рівні в режимі «верх-низ» без конвекції. Час варіюється від 25 хвилин для маленьких форм до понад години для найбільших. Щоб паски не підгоріли зверху, їх можна накрити фольгою, а знизу поставити додаткове деко з водою або просто порожній лист.
Головна ознака правильної паски — її пружинистість, при стисканні вона повинна повністю повертатися до початкової форми. На розрізі випічка за цим рецептом виходить вогкою, вологою та дуже волокнистою. Завдяки крохмалю з відвару вона не кришиться через день-два, а залишається такою ж свіжою та «живою», що робить цей рецепт ідеальним для тривалих великодніх святкувань.