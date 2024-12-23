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Печиво "Горішки" зі згущеним молоком: рецепт та секрети приготування

Печиво "Горішки" зі згущеним молоком: рецепт та секрети приготування

Горішки зі згущеним молоком - десерт, який викликає приємні спогади дитинства / Фото: Фото з відкритих джерел

Смаколик залишається фаворитом дітей та дорослих.

Печиво "Горішки" зі згущеним молоком запам'яталися від дитинства багатьом українцям.

Основа будь-якої випічки - тісто, і горішки - не виняток. Тому, якщо хочете приготувати ідеальний десерт, то необхідно зробити правильне тісто.

Для приготування вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • Яйця - 2 штуки
  • Борошно - 400 грам
  • Вершкове масло - 20 грам
  • Цукор - 100 грам
  • Сода - 1 ст. ложка
  • Сік лимона - 1 ст. ложка
  • Дрібка солі

Для начинки:

  • 1 банка згущеного молока
  • Горіхи - грецькі, мигдаль, ліщина

Приготування:

  • Збиваємо яйця, після чого додаємо до них цукор і ретельно перемішуємо. Змішуємо сік лимона з содою і додаємо до яєчної маси, а тоді вливаємо вершкове масло.
  • До отриманої маси всипаємо порціями борошно і замішуємо тісто. Формуємо кульки. 
  • Візьміть форму для приготування кондитерських горіхів, добре її розігрійте над газовою конфоркою. Перед закладанням першої порції добре змастіть форму олією.
  • Випікаємо до тих пір, доки вони не стануть золотистими. Остиглі половинки горішків наповнюємо вареним згущеним молоком і з'єднуємо між собою.
  • Десерту потрібно постояти близько трьох годин для насиченого смаку.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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