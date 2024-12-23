Печиво "Горішки" зі згущеним молоком: рецепт та секрети приготування

Смаколик залишається фаворитом дітей та дорослих.
Печиво "Горішки" зі згущеним молоком запам'яталися від дитинства багатьом українцям.
Основа будь-якої випічки - тісто, і горішки - не виняток. Тому, якщо хочете приготувати ідеальний десерт, то необхідно зробити правильне тісто.
Для приготування вам знадобляться наступні інгредієнти:
- Яйця - 2 штуки
- Борошно - 400 грам
- Вершкове масло - 20 грам
- Цукор - 100 грам
- Сода - 1 ст. ложка
- Сік лимона - 1 ст. ложка
- Дрібка солі
Для начинки:
- 1 банка згущеного молока
- Горіхи - грецькі, мигдаль, ліщина
Приготування:
- Збиваємо яйця, після чого додаємо до них цукор і ретельно перемішуємо. Змішуємо сік лимона з содою і додаємо до яєчної маси, а тоді вливаємо вершкове масло.
- До отриманої маси всипаємо порціями борошно і замішуємо тісто. Формуємо кульки.
- Візьміть форму для приготування кондитерських горіхів, добре її розігрійте над газовою конфоркою. Перед закладанням першої порції добре змастіть форму олією.
- Випікаємо до тих пір, доки вони не стануть золотистими. Остиглі половинки горішків наповнюємо вареним згущеним молоком і з'єднуємо між собою.
- Десерту потрібно постояти близько трьох годин для насиченого смаку.
Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.
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