Печиво "Горішки" зі згущеним молоком: рецепт та секрети приготування

Печиво "Горішки" зі згущеним молоком запам'яталися від дитинства багатьом українцям.

Основа будь-якої випічки - тісто, і горішки - не виняток. Тому, якщо хочете приготувати ідеальний десерт, то необхідно зробити правильне тісто.

Для приготування вам знадобляться наступні інгредієнти:

Яйця - 2 штуки

Борошно - 400 грам

Вершкове масло - 20 грам

Цукор - 100 грам

Сода - 1 ст. ложка

Сік лимона - 1 ст. ложка

Дрібка солі

Для начинки:

1 банка згущеного молока

Горіхи - грецькі, мигдаль, ліщина

Приготування:

Збиваємо яйця, після чого додаємо до них цукор і ретельно перемішуємо. Змішуємо сік лимона з содою і додаємо до яєчної маси, а тоді вливаємо вершкове масло.

До отриманої маси всипаємо порціями борошно і замішуємо тісто. Формуємо кульки.

Візьміть форму для приготування кондитерських горіхів, добре її розігрійте над газовою конфоркою. Перед закладанням першої порції добре змастіть форму олією.

Випікаємо до тих пір, доки вони не стануть золотистими. Остиглі половинки горішків наповнюємо вареним згущеним молоком і з'єднуємо між собою.

Десерту потрібно постояти близько трьох годин для насиченого смаку.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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