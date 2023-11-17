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Печиво на розсолі: дуже простий рецепт

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
460 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
213
Час на прочитання
1 хв
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Печиво на розсолі: дуже простий рецепт

Печенье на рассоле / Фото: Credits

Одне з найдешевших і найшвидших у приготуванні – це домашнє печиво на розсолі. Воно виходить смачним, а головне ніхто не здогадається, що це випічка на розсолі. Для приготування вам знадобляться будь-який розсіл, борошно, цукор, олія та сода. Виріжте печиво та відправте в духовку. За кілька хвилин печиво буде готове.

Інгредієнти

розсіл
1 склянка
борошно
4-5 склянок
олія
1 склянка
цукор
1 склянка
сода харчова
1 ч. л.
  1. У миску влийте розсіл, всипте цукор, соду і перемішайте віночком. У цю масу додайте олію. Перемішайте.
  2. Додайте просіяне борошно частинами і замісіть тісто. Воно має вийти нелипким, м'яким та пластичним.
  3. Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану мукою. Розкачайте його до однакової товщини і виріжте з тіста печиво за допомогою форм або довільної форми.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. Посипте цукровою пудрою.

Порада:

Тісто довго не вимішуйте.

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Дата публікації
Перегляди
213
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