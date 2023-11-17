Печиво на розсолі: дуже простий рецепт

Одне з найдешевших і найшвидших у приготуванні – це домашнє печиво на розсолі. Воно виходить смачним, а головне ніхто не здогадається, що це випічка на розсолі. Для приготування вам знадобляться будь-який розсіл, борошно, цукор, олія та сода. Виріжте печиво та відправте в духовку. За кілька хвилин печиво буде готове.
Інгредієнти
- розсіл
- 1 склянка
- борошно
- 4-5 склянок
- олія
- 1 склянка
- цукор
- 1 склянка
- сода харчова
- 1 ч. л.
- У миску влийте розсіл, всипте цукор, соду і перемішайте віночком. У цю масу додайте олію. Перемішайте.
- Додайте просіяне борошно частинами і замісіть тісто. Воно має вийти нелипким, м'яким та пластичним.
- Викладіть тісто на робочу поверхню, присипану мукою. Розкачайте його до однакової товщини і виріжте з тіста печиво за допомогою форм або довільної форми.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15-20 хвилин до золотистого кольору. Посипте цукровою пудрою.
Порада:
Тісто довго не вимішуйте.
Читайте також:
- Шоколадно-апельсиновий бісквіт: рецепт чудового десерту
- Рецепт знаменитого чізкейку із серіалу "Друзі"
- Медові пряники на кефірі: простий рецепт
- Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски