Печиво на розсолі: дуже простий рецепт

Одне з найдешевших і найшвидших у приготуванні – це домашнє печиво на розсолі. Воно виходить смачним, а головне ніхто не здогадається, що це випічка на розсолі. Для приготування вам знадобляться будь-який розсіл, борошно, цукор, олія та сода. Виріжте печиво та відправте в духовку. За кілька хвилин печиво буде готове.