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Пишні оладки на кефірі без дріжджів: як зробити, щоб вони залишались м'якими після охолодження

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
340 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
361
Час на прочитання
2 хв
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Пишні оладки на кефірі без дріжджів: як зробити, щоб вони залишались м'якими після охолодження

Рецепт пишних оладок

Рецепт та секрети приготування пишних оладок

За цим рецептом, приготовані оладки будуть пишними та м'якими навіть, коли охолонуть. І справа тут не в особливих інгредієнтах, а в секретах приготування. 

Інгредієнти:

  • Яйце -- 1 штука.

  • Цукор -- 15 грамів.

  • Ванільний цукор - 5 грамів.

  • Кефір -- 350 грамів (2,5% жирності)

  • Борошно --  340 грамів.

  • Сода --  3 грами

  • Олія для смаження

Як приготувати:

  • Змішайте яйце, цукор і ванільний цукор до однорідної маси.

  • Підігрійте кефір до 40  °C, додайте його до маси і знову перемішайте.

  • Поступово додавайте просіяне борошно, доводячи тісто до консистенції густої сметани. Тісто повинно сповзати з ложки.

  • В кінці додайте просіяну соду і акуратно перемішайте.

  • Дайте тесту відстоятися 20 хвилин.

  • Обсмажте оладки на розігрітій сковороді з двох боків до золотистого кольору.

Секрет пишності і м'якості цих оладок криється в кількох простих правилах:

  • Крім основних інгредієнтів, важливо використовувати кефір кімнатної температури. Саме він, взаємодіючи з содою, забезпечує пишність оладок.

  • Борошно просіюємо, щоб наситити його киснем і зробити тісто легшим.

  • Соду додаємо в самому кінці і акуратно перемішуємо.

  • Перед смаженням тісто має відстоятися протягом 20 хвилин. За цей час сода вступить у реакцію з кислотою кефіру, і оладки піднімуться під час смаження.

Можна екксперементувати з начинками, додати в тісто тертий сир, шматочки фруктів або ягід, шоколадні чіпси тощо..

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