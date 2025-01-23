Пишні оладки на кефірі без дріжджів: як зробити, щоб вони залишались м'якими після охолодження

За цим рецептом, приготовані оладки будуть пишними та м'якими навіть, коли охолонуть. І справа тут не в особливих інгредієнтах, а в секретах приготування.

Інгредієнти:

Яйце -- 1 штука.

Цукор -- 15 грамів.

Ванільний цукор - 5 грамів.

Кефір -- 350 грамів (2,5% жирності)

Борошно -- 340 грамів.

Сода -- 3 грами

Олія для смаження

Як приготувати:

Змішайте яйце, цукор і ванільний цукор до однорідної маси.

Підігрійте кефір до 40 °C, додайте його до маси і знову перемішайте.

Поступово додавайте просіяне борошно, доводячи тісто до консистенції густої сметани. Тісто повинно сповзати з ложки.

В кінці додайте просіяну соду і акуратно перемішайте.

Дайте тесту відстоятися 20 хвилин.

Обсмажте оладки на розігрітій сковороді з двох боків до золотистого кольору.

Секрет пишності і м'якості цих оладок криється в кількох простих правилах:

Крім основних інгредієнтів, важливо використовувати кефір кімнатної температури. Саме він, взаємодіючи з содою, забезпечує пишність оладок.

Борошно просіюємо, щоб наситити його киснем і зробити тісто легшим.

Соду додаємо в самому кінці і акуратно перемішуємо.

Перед смаженням тісто має відстоятися протягом 20 хвилин. За цей час сода вступить у реакцію з кислотою кефіру, і оладки піднімуться під час смаження.

Можна екксперементувати з начинками, додати в тісто тертий сир, шматочки фруктів або ягід, шоколадні чіпси тощо..

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