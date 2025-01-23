Пишні оладки на кефірі без дріжджів: як зробити, щоб вони залишались м'якими після охолодження

Рецепт та секрети приготування пишних оладок
За цим рецептом, приготовані оладки будуть пишними та м'якими навіть, коли охолонуть. І справа тут не в особливих інгредієнтах, а в секретах приготування.
Інгредієнти:
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Яйце -- 1 штука.
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Цукор -- 15 грамів.
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Ванільний цукор - 5 грамів.
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Кефір -- 350 грамів (2,5% жирності)
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Борошно -- 340 грамів.
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Сода -- 3 грами
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Олія для смаження
Як приготувати:
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Змішайте яйце, цукор і ванільний цукор до однорідної маси.
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Підігрійте кефір до 40 °C, додайте його до маси і знову перемішайте.
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Поступово додавайте просіяне борошно, доводячи тісто до консистенції густої сметани. Тісто повинно сповзати з ложки.
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В кінці додайте просіяну соду і акуратно перемішайте.
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Дайте тесту відстоятися 20 хвилин.
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Обсмажте оладки на розігрітій сковороді з двох боків до золотистого кольору.
Секрет пишності і м'якості цих оладок криється в кількох простих правилах:
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Крім основних інгредієнтів, важливо використовувати кефір кімнатної температури. Саме він, взаємодіючи з содою, забезпечує пишність оладок.
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Борошно просіюємо, щоб наситити його киснем і зробити тісто легшим.
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Соду додаємо в самому кінці і акуратно перемішуємо.
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Перед смаженням тісто має відстоятися протягом 20 хвилин. За цей час сода вступить у реакцію з кислотою кефіру, і оладки піднімуться під час смаження.
Можна екксперементувати з начинками, додати в тісто тертий сир, шматочки фруктів або ягід, шоколадні чіпси тощо..
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