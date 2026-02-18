Пісні мереживні млинці на дріжджах: покроковий рецепт без яєць та молока

Млинці без яєць// фото: https://www.youtube.com/@budnimaystra

Пропонуємо рецепт приготування ажурних млинців. Він стане справжньою знахідкою для тих, хто дотримується посту, має алергію на лактозу чи яйця, або шукає нові цікаві смаки. Головна особливість цих млинців полягає в тому, що вони готуються на дріжджовій основі без використання традиційних тваринних продуктів.

Необхідно інгредієнти

Для приготування 19 штук млинців вам знадобляться такі інгредієнти:

Рідина (вода, картопляний відвар або сироватка) — 500 мл;

Борошно пшеничне — 250–300 г (залежно від клейковини);

Дріжджі — 10 г пресованих (живих) або 3–4 г сухих;

Цукор — 1–2 ст. л.;

Сіль — 0,5 ч. л.;

Рослинна олія — 3–4 ст. л. у тісто + для змащування пательні;

Куркума -: 0,25 ч. л. (за бажанням для сонячного кольору).

Як приготувати

Підготовка тіста: секретний інгредієнт

Першим кроком обов’язково просійте борошно. Це допоможе позбутися домішок та збагатить його киснем, що зробить випічку повітряною. Оберіть миску побільше, оскільки дріжджове тісто під час бродіння значно збільшиться в об’ємі.

У миску додайте цукор, сіль та дріжджі. Якщо ви використовуєте живі дріжджі, розітріть їх з цукром.

Особливу увагу варто приділити рідині. Замість звичайної води можна використати підігрітий картопляний відвар. Він робить тісто неймовірно м’яким та пухким завдяки вмісту крохмалю, при цьому характерного смаку картоплі в готових виробах зовсім не відчувається. Якщо ви готуєте не в піст, чудовою альтернативою стане сироватка — вона легша за молоко і надає млинцям особливої ніжності.

Замішування без грудочок

Щоб отримати ідеально гладку консистенцію без використання міксера, влийте спочатку лише 2/3 теплої рідини до дріжджової суміші. Поступово всипайте борошно частинами, ретельно перемішуючи віничком. Коли маса стане однорідною та густою, додайте решту рідини. Такий метод гарантує відсутність грудочок.

Наприкінці влийте рослинну олію та додайте дрібку куркуми. Ця спеція не лише корисна, а й надає млинцям апетитного золотавого відтінку. Найкраще куркума розчиняється саме в жирах, тому її додавання разом з олією є технологічно правильним. Готове тісто має бути рідким та блискучим. Накрийте його рушником або харчовою плівкою і залиште в теплому місці для бродіння приблизно на одну годину.

Процес смаження

Через годину тісто активно заграє, з’являться бульбашки вуглекислого газу. Перед початком смаження тісто необхідно обов’язково перемішати — це важливо для того, щоб випустити зайве повітря, а млинці вийшли тонкими та рівномірними.

Добре розігрійте пательню та змастіть її олією перед першим млинцем. Смажте на середньому вогні з обох боків до легкої золотистості. Важливо не пересушувати їх на вогні, щоб вони не втратили еластичність. Характерні дірочки, що з’являються на поверхні під час смаження, створюють той самий ефект «мережива».

Ці млинці дуже слухняні в роботі, тому ви можете сміливо загортати в них будь-яку начинку або смакувати просто так.