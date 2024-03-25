Пісні житні млинці: рецепт для тих, хто дотримується посту

Щоб потішити себе солодощами в піст, чудовим варіантом буде спекти млинці без молока та яєць, замінивши пшеничне борошно на житнє. Нам знадобляться такі інгредієнти: борошно та сильно газована мінеральна вода. За рахунок газування, млинці виходять пишними та ніжними.