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Пісні житні млинці: рецепт для тих, хто дотримується посту

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
128 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
1 хв
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Пісні житні млинці: рецепт для тих, хто дотримується посту

Пісні житні млинці / Фото: Credits

Щоб потішити себе солодощами в піст, чудовим варіантом буде спекти млинці без молока та яєць, замінивши пшеничне борошно на житнє. Нам знадобляться такі інгредієнти: борошно та сильно газована мінеральна вода. За рахунок газування, млинці виходять пишними та ніжними.

Інгредієнти

борошно житнє
2 скл.
вода мінеральна газована
2,5 скл.
цукор
2 ст. л.
сіль
1 ст. л
олія
3 ст. л.
  • У мисці змішайте житнє борошно, цукор та сіль. Поступово вливайте мінеральну воду і збивайте міксером. Додайте масло і перемішайте.
  • Сковороду змастіть олією і обсмажуйте млинці з двох боків. Подавайте зі згущеним молоком, варенням, джемом чи медом.

Поради:

Сковороду можна змастити один раз олією перед смаженням млинців.

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