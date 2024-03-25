Пісні житні млинці: рецепт для тих, хто дотримується посту

Щоб потішити себе солодощами в піст, чудовим варіантом буде спекти млинці без молока та яєць, замінивши пшеничне борошно на житнє. Нам знадобляться такі інгредієнти: борошно та сильно газована мінеральна вода. За рахунок газування, млинці виходять пишними та ніжними.
Інгредієнти
- борошно житнє
- 2 скл.
- вода мінеральна газована
- 2,5 скл.
- цукор
- 2 ст. л.
- сіль
- 1 ст. л
- олія
- 3 ст. л.
- У мисці змішайте житнє борошно, цукор та сіль. Поступово вливайте мінеральну воду і збивайте міксером. Додайте масло і перемішайте.
- Сковороду змастіть олією і обсмажуйте млинці з двох боків. Подавайте зі згущеним молоком, варенням, джемом чи медом.
Поради:
Сковороду можна змастити один раз олією перед смаженням млинців.
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