Пісочні рогалики з вареним згущеним молоком: класичний рецепт

З доступних продуктів приготуйте смачний розсипчастий десерт, який довго залишається м'яким, але дуже швидко з'їдається. Рогалики готуються на сметані і вершковому маслі, а як начинку використовуйте варене згущене молоко, яке за смаком нагадує карамель. Такий десерт особливо оцінять ваші діти.
Інгредієнти
- борошно
- 200-230 г
- сметана 20%
- 100 г
- масло вершкове
- 100 г
- яйце (жовток)
- 1 шт.
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- пудра цукрова
- дрібка солі
- молоко згущене варене
- 1 банка
До миски викладіть м'яке вершкове масло, сметану, жовток, сіль. Перемішайте. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто.
Розділіть на три частини, згорніть у кулю і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Потім кожну кулю розкачайте на листи товщиною два міліметри і розділіть на вісім трикутників. На широкий край трикутника викладіть невелику кількість вареного згущеного молока. Скрутіть рогалик, починаючи з широкого краю. Вмочіть одним боком у цукор і викладіть на деко, застелене пергаментним папером, тонким кінцем вниз.
Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Присипте цукровою пудрою.
Поради:
- Тісто має вийти м'яким і не прилипати до рук.
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