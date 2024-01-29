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Пісочні рогалики з вареним згущеним молоком: класичний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
354 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
502
Час на прочитання
1 хв
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Пісочні рогалики з вареним згущеним молоком: класичний рецепт

Пісочні рогалики з вареним згущеним молоком / Фото: Credits

З доступних продуктів приготуйте смачний розсипчастий десерт, який довго залишається м'яким, але дуже швидко з'їдається. Рогалики готуються на сметані і вершковому маслі, а як начинку використовуйте варене згущене молоко, яке за смаком нагадує карамель. Такий десерт особливо оцінять ваші діти.

Інгредієнти

борошно
200-230 г
сметана 20%
100 г
масло вершкове
100 г
яйце (жовток)
1 шт.
розпушувач
0,5 ч. л.
пудра цукрова
дрібка солі
молоко згущене варене
1 банка

До миски викладіть м'яке вершкове масло, сметану, жовток, сіль. Перемішайте. Всипте частинами просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть тісто.

Розділіть на три частини, згорніть у кулю і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Потім кожну кулю розкачайте на листи товщиною два міліметри і розділіть на вісім трикутників. На широкий край трикутника викладіть невелику кількість вареного згущеного молока. Скрутіть рогалик, починаючи з широкого краю. Вмочіть одним боком у цукор і викладіть на деко, застелене пергаментним папером, тонким кінцем вниз.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Присипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Тісто має вийти м'яким і не прилипати до рук.

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