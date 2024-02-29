Повітряний пиріг із варенням: швидкий та економний рецепт

Якщо необхідно швидко приготувати ароматну випічку, витративши мінімум зусиль та грошей, тоді цей рецепт для вас. Для приготування змішайте всі інгредієнти, а як начинку використовуйте улюблене варення.
Інгредієнти
- борошно
- 300 г
- сметана 20%
- 150 г
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 150 г
- олія
- 150 мл
- варення
- 6 ст. л.
- розпушувач
- 15 г
- ванільний цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- цукрова пудра
- У мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль, ванільний цукор і збийте міксером у пишну масу. Додайте сметану, олію. Перемішайте.
- Борошно змішайте з розпушувачем та просійте в тісто. Перемішайте лопаткою та розділіть на дві частини.
- На деко, застелене пергаментом, викладіть одну частину тіста, розподіліть по ньому варення виделкою, потім викладіть другу частину і розподіліть решту варення.
- Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-яку.
- Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
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