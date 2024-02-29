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Повітряний пиріг із варенням: швидкий та економний рецепт

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
255 ккал
Дата публікації
Перегляди
532
Час на прочитання
1 хв
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Повітряний пиріг із варенням: швидкий та економний рецепт

Повітряний пиріг з варенням / Фото: Credits

Якщо необхідно швидко приготувати ароматну випічку, витративши мінімум зусиль та грошей, тоді цей рецепт для вас. Для приготування змішайте всі інгредієнти, а як начинку використовуйте улюблене варення.

Інгредієнти

борошно
300 г
сметана 20%
150 г
яйця
3 шт.
цукор
150 г
олія
150 мл
варення
6 ст. л.
розпушувач
15 г
ванільний цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
цукрова пудра
  1. У мисці з'єднайте яйця, цукор, сіль, ванільний цукор і збийте міксером у пишну масу. Додайте сметану, олію. Перемішайте.
  2. Борошно змішайте з розпушувачем та просійте в тісто. Перемішайте лопаткою та розділіть на дві частини.
  3. На деко, застелене пергаментом, викладіть одну частину тіста, розподіліть по ньому варення виделкою, потім викладіть другу частину і розподіліть решту варення.
  4. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-яку.
  • Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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