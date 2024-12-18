Правило для ідеального шоколадного бісквіта: випічка ніколи не опадатиме

З першої спроби спекти бісквіт дуже складно. Це може не вдаватися навіть досвідченим кулінарам.

Проте існує один перевірений роками рецепт, який завжди вдається. Він дає просто неймовірно пишний бісквіт, який після духовки зовсім не опадає.

Інгредієнти борошно 1 скл. цукор 200 г какао-порошок 50 г куряче яйце 6 шт. ванілін за смаком

Процес приготування:

Яйця розділіть на білки й жовтки, окремо збийте їх міксером до стабільних піків. Поступово додайте до білків цукор, ванілін, какао-порошок і просіяне борошно, продовжуючи збивати. Потім обережно додайте жовтки та перемішайте. Повинна утворитися достатньо пухка шоколадна маса. Змастіть олією форму для випікання, вилийте туди тісто. Поставте до розігрітої до 180 градусів духовки та випікайте бісквіт 35-40 хвилин. Дістаньте бісквіт з духовки, перевірте готовність за допомогою дерев'яної зубочистки. Переверніть форму і залиште остигати на 5 годин. Але сам бісквіт не витягуйте і форму не піднімайте – це основна хитрість.

Смачного!