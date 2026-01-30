- Дата публікації
-
- Категорія
- Випічка і страви з борошна
- Кількість переглядів
- 107
- Час на прочитання
- 1 хв
Пиріг без тіста, який з’їдають до останньої крихти: ніжна курка та соковиті гриби — готовий за 40 хвилин
Якщо у вас залишилася варена картопля, перетворіть її на неймовірний пиріг з вашою улюбленою начинкою та розплавленим сиром всередині.
Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для швидкої, але ефектної домашньої вечері. Просто наріжте інгредієнти, використайте готову картоплю як основу — і страва готова. Завдяки цьому пиріг виходить безглютеновим і надзвичайно ніжним.
Інгредієнти
- картопля
- 5 шт.
- оливкова олія
- за смаком
- гриби
- 100 г
- курка
- 300 г
- помідори чері
- 100 г
- сир чедер
- 150 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- молоко
- 100 мл
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Розімніть варену картоплю в однорідне пюре та щільно викладіть до форми для запікання, формуючи рівну круглу основу. Злегка змастіть її оливковою олією і покладіть до розігрітої до 180 °C духовки на 10 хвилин — основа має трохи затвердіти та стати стійкою.
Поки картопля запікається, швидко обсмажте гриби до м’якості. Дістаньте основу з духовки та рівномірно викладіть на неї обсмажені гриби, подрібнену курку або шинку і нарізані помідори чері. Збийте яйця з молоком, сіллю і чорним перцем, а потім акуратно залийте цією сумішшю начинку, щоб усе рівномірно просочилося.
Щедро посипте тертим сиром і поверніть до духовки. Випікайте за 180 °C приблизно 40 хвилин, поки верх не набуде гарного золотистого відтінку, а начинка повністю не застигне. Дайте готовому пирогу трохи охолонути — 5 хвилин буде достатньо, — потім наріжте його на порції та подавайте до столу.
Смачного!