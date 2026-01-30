Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для швидкої, але ефектної домашньої вечері. Просто наріжте інгредієнти, використайте готову картоплю як основу — і страва готова. Завдяки цьому пиріг виходить безглютеновим і надзвичайно ніжним.

Процес приготування:

Розімніть варену картоплю в однорідне пюре та щільно викладіть до форми для запікання, формуючи рівну круглу основу. Злегка змастіть її оливковою олією і покладіть до розігрітої до 180 °C духовки на 10 хвилин — основа має трохи затвердіти та стати стійкою.

Поки картопля запікається, швидко обсмажте гриби до м’якості. Дістаньте основу з духовки та рівномірно викладіть на неї обсмажені гриби, подрібнену курку або шинку і нарізані помідори чері. Збийте яйця з молоком, сіллю і чорним перцем, а потім акуратно залийте цією сумішшю начинку, щоб усе рівномірно просочилося.