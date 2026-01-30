ТСН у соціальних мережах

Випічка і страви з борошна
107
1 хв

Пиріг без тіста, який з’їдають до останньої крихти: ніжна курка та соковиті гриби — готовий за 40 хвилин

Якщо у вас залишилася варена картопля, перетворіть її на неймовірний пиріг з вашою улюбленою начинкою та розплавленим сиром всередині.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 година
417 ккал
Пиріг без тіста з куркою та грибами

Пиріг без тіста з куркою та грибами / © pexels.com

Цей картопляний пиріг — справжня знахідка для швидкої, але ефектної домашньої вечері. Просто наріжте інгредієнти, використайте готову картоплю як основу — і страва готова. Завдяки цьому пиріг виходить безглютеновим і надзвичайно ніжним.

Інгредієнти

картопля
5 шт.
оливкова олія
за смаком
гриби
100 г
курка
300 г
помідори чері
100 г
сир чедер
150 г
курячі яйця
4 шт.
молоко
100 мл
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Розімніть варену картоплю в однорідне пюре та щільно викладіть до форми для запікання, формуючи рівну круглу основу. Злегка змастіть її оливковою олією і покладіть до розігрітої до 180 °C духовки на 10 хвилин — основа має трохи затвердіти та стати стійкою.

  2. Поки картопля запікається, швидко обсмажте гриби до м’якості. Дістаньте основу з духовки та рівномірно викладіть на неї обсмажені гриби, подрібнену курку або шинку і нарізані помідори чері. Збийте яйця з молоком, сіллю і чорним перцем, а потім акуратно залийте цією сумішшю начинку, щоб усе рівномірно просочилося.

  3. Щедро посипте тертим сиром і поверніть до духовки. Випікайте за 180 °C приблизно 40 хвилин, поки верх не набуде гарного золотистого відтінку, а начинка повністю не застигне. Дайте готовому пирогу трохи охолонути — 5 хвилин буде достатньо, — потім наріжте його на порції та подавайте до столу.

Смачного!

