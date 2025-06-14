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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Випічка і страви з борошна
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

Пиріг, який готується за п’ять хвилин: навіть торта більше не проситимуть

Цей рецепт шукають всі. Адже завжди хочеться спекти щось смачненьке до кави або чаю, але не заморочуватися на кухні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Пиріг, який замінить торт (фото ілюстративне)

Пиріг, який замінить торт (фото ілюстративне) / © Pixabay

Пиріг за цим рецептом готується максимально швидко, а смакує краще, ніж торт.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
сіль
дрібка
цукор
200 г
кефір
250 мл
олія
50 мл
сода
1 ч. ложка
борошно
300 г
яблуко
3 шт.
цедра
1 лимон
сік
0,5 лимона
цукрова пудра
для прикрашення

Процес приготування:

  1. Змішати вінчиком яйця, сіль та цукор. Додати олію та кефір, добре перемішати. Додати соду, просіяти борошно і замішати однорідне тісто.

  2. Очистити яблука, нарізати їх кубиками. Змішати з соком і цедрою лимона. Вмішати яблука у тісто.

  3. Форму для випікання застелити пергаментом, вилити все тісто. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.

  4. Готовий пигір присипати цукровою пудрою.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
352
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