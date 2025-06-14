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- Категорія
- Випічка і страви з борошна
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Пиріг, який готується за п’ять хвилин: навіть торта більше не проситимуть
Цей рецепт шукають всі. Адже завжди хочеться спекти щось смачненьке до кави або чаю, але не заморочуватися на кухні.
Пиріг за цим рецептом готується максимально швидко, а смакує краще, ніж торт.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- сіль
- дрібка
- цукор
- 200 г
- кефір
- 250 мл
- олія
- 50 мл
- сода
- 1 ч. ложка
- борошно
- 300 г
- яблуко
- 3 шт.
- цедра
- 1 лимон
- сік
- 0,5 лимона
- цукрова пудра
- для прикрашення
Процес приготування:
Змішати вінчиком яйця, сіль та цукор. Додати олію та кефір, добре перемішати. Додати соду, просіяти борошно і замішати однорідне тісто.
Очистити яблука, нарізати їх кубиками. Змішати з соком і цедрою лимона. Вмішати яблука у тісто.
Форму для випікання застелити пергаментом, вилити все тісто. Випікати за 180 градусів 40 хвилин.
Готовий пигір присипати цукровою пудрою.
Смачного!