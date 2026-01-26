Пиріжки на сковороді: м’які, з сиром та яйцем

Смажені пиріжки

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто цінує домашню випічку, але не хоче витрачати час на складні маніпуляції з опарою. Секрет цих пиріжків полягає у надзвичайно ніжному дріжджовому тісті, яке готується безвідкатним способом. Вони виходять повітряними, із апетитною золотистою скоринкою та соковитою сирною начинкою. Головне правило успіху — не перевантажувати тісто борошном, щоб зберегти його легкість.

Для приготування 14–16 пиріжків вагою по 80–90 грамів вам знадобиться близько 25 хвилин на підготовку, до двох годин на підйом тіста та 20–25 хвилин безпосередньо на смаження. Це проста та зрозуміла страва, яку подужає навіть кулінар-початківець.

Необхідні інгредієнти

Для приготування пухкого тіста підготуйте:

Кефір та воду — по 1 склянці (240–250 мл кожної рідини).

Рослинну олію — 1,5 столової ложки (20–25 мл).

Цукор — 2 чайні ложки (8–10 г).

Свіжі дріжджі — 15–20 г (або 5–7 г сухих дріжджів).

Пшеничне борошно — приблизно 700 г.

Розпушувач та соду — по 0,5 чайної ложки.

Сіль — 1 чайна ложка.

Для начинки візьміть:

Яйця — 4 штуки, зварені круто.

Сулугуні або домашній сир — 200–300 г.

Твердий сир — 50 г.

Сметану або майонез — 2 столові ложки.

Свіжу зелену цибулю та кріп — по одному великому пучку.

Сіль за смаком.

Для смаження знадобиться від 250 до 350 мл рослинної олії, залежно від розміру вашої сковороди.

Покроковий процес приготування

Роботу варто почати з підготовки основи для тіста. Злегка підігрійте кефір та воду до приємної теплої температури. У великій ємності змішайте ці рідини з олією, цукром, сіллю та дріжджами, ретельно перемішуючи до повного розчинення дріжджів.

Наступним кроком є введення борошна. Попередньо змішайте його з розпушувачем та обов’язково просійте. Додавайте борошно частинами, орієнтуючись на консистенцію: тісто має залишитися м’яким та еластичним, навіть якщо воно трохи липне до рук. На самомуприкінці додайте соду та швидко вмішайте її в масу. Після цього залиште тісто у теплому місці на 1,5–2 години, поки воно не збільшиться у об’ємі вдвічі.

Поки тісто підходить, приготуйте начинку. Дрібно наріжте відварені яйця та свіжу зелень, а сири натріть на тертці. З’єднайте всі компоненти, додайте сметану або майонез для соковитості та посоліть. Якщо суміш здається сухою, можна додати ще трохи сметани.

Коли тісто буде готове, розділіть його на порційні шматочки вагою 80–90 г. Кожен шматочок розпластайте руками, викладіть у центр начинку, щільно защипніть краї та злегка притисніть, надаючи форму пиріжка. Дуже важливо дати заготовкам «відпочити» на столі протягом 10–15 хвилин перед смаженням.

Смажте пиріжки на розігрітій олії на середньому вогні. Кожна сторона має набути впевненого золотистого кольору, що зазвичай займає 3–4 хвилини. Готові вироби обов’язково викладайте на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Поради для ідеального результату та зберігання

Щоб пиріжки завжди були повітряними, не намагайтеся зробити тісто «ідеальним» та сухим — легка липкість є запорукою м’якості. Смажте лише на помірному вогні, щоб середина встигла приготуватися, а верх не підгорів. Перевірити готовність олії можна маленьким шматочком тіста: він має одразу зашипіти та спливти.

Ці пиріжки чудово смакують зі сметаною, йогуртом або томатним соусом. Їх можна зберігати в холодильнику до трьох днів у закритому контейнері. Для розігріву найкраще використовувати сковороду під кришкою на слабкому вогні або духовку при температурі 160 градусів.