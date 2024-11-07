Рецепт новорічного кексу з цукатами: на столі для Зеленої Дерев’яної Змії повинно бути солодке

Рецепт смачного кексу с цукатами
Як кажуть знавці, Зелена Дерев'яна змія, символ прийдешнього Нового 2025 року, полюбляє солодке. Саме тому пропонуємо спекти найсмачніший кекс с цукатами.
Рецепт новорічного кексу
Інгредієнти:
- Борошно - 380 г,
- Масло - 200 г.
- Сметана - 250 г.
- Ванільний цукор - 5 г.
- Цукор - 200 г.
- Яйця - 4 шт.
- Розпушувач для тіста - 10 г.
- Цукати - 300 г.
Приготування
- Яйця кімнатної температури перемішати з ванільним цукром до утворення пишної піни міксером. Якщо міксера немає, збивати вінчиком.
- Не припиняючи збивати масу, додайте по черзі у суміш сметану, цукор, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно з розпушувачем. Замість розпушувача можна скористатися содою, яку “гасити” не треба.
- До тіста додайте цукати, добре перемішайте для рівномірного розподілення. Перекладіть тісто у спеціальну форму для випікання, попередньо змастивши її вершковим маслом.
- Випікайте кекс при 180 градусах протягом 40 хвилин.
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