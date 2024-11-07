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Рецепт новорічного кексу з цукатами: на столі для Зеленої Дерев’яної Змії повинно бути солодке

Рецепт новорічного кексу з цукатами: на столі для Зеленої Дерев’яної Змії повинно бути солодке

Кекс с цукатами// noviydoctor.com

Рецепт смачного кексу с цукатами

Як кажуть знавці, Зелена Дерев'яна змія, символ прийдешнього Нового 2025 року, полюбляє солодке. Саме тому пропонуємо спекти найсмачніший кекс с цукатами. 

Рецепт новорічного кексу

Інгредієнти:

  • Борошно - 380 г,
  • Масло - 200 г.
  • Сметана - 250 г.
  • Ванільний цукор - 5 г.
  • Цукор - 200 г.
  • Яйця - 4 шт.
  • Розпушувач для тіста - 10 г.
  • Цукати - 300 г.

Приготування

  • Яйця кімнатної температури перемішати з ванільним цукром до утворення пишної піни міксером. Якщо міксера немає, збивати вінчиком.
  • Не припиняючи збивати масу, додайте по черзі у суміш сметану, цукор, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно з розпушувачем. Замість розпушувача можна скористатися содою, яку “гасити” не треба.
  • До тіста додайте цукати, добре перемішайте для рівномірного розподілення. Перекладіть тісто у спеціальну форму для випікання, попередньо змастивши її вершковим маслом.
  • Випікайте кекс при 180 градусах протягом 40 хвилин. 

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