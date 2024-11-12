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Рецепт зі старої газети, коли гості на порозі: французький пиріг з ягодами з 80-х років

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
210 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
807
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт зі старої газети, коли гості на порозі: французький пиріг з ягодами з 80-х років

Французький пиріг з ягодами / Фото: Фото з відкритих джерел

Це швидкий і смачний десерт, яким ви можете пригостити неочікуваних гостей. Готується він дуже швидко. А рецепт був опублікований в старій французькій газеті в 80-х роках.

Ніжна та проста випічка з доступних інгредієнтів неодмінно стане улюбленим десертом на вашому столі.

Інгредієнти

яйця
3 шт.
цукор
120 г
олія
100 г
молоко
100 мл
борошно
200 г
розпушувач
12 г
сметана
3 ст. ложки
буль-які ягоди
100 г

Процес приготування:

  1. Розбийте два яйця, додайте 100 г цукру і збийте до густої піни. Додайте молоко і олію, ретельно перемішайте. Тепер просійте борошно з розпушувачем, знову перемішайте.
  2. Застеліть пергаментом форму для запікання, влийте тісто, рівномірно розподіліть його.
  3. В окремій мисці змішайте одне яйце, 20 г цукру і сметану. За допомогою чайної ложки викладіть масу візерунком зверху на тісто.
  4. Заморожені або свіжі ягоди викладіть зверху. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. За бажанням, після випікання можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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