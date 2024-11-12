Рецепт зі старої газети, коли гості на порозі: французький пиріг з ягодами з 80-х років

Це швидкий і смачний десерт, яким ви можете пригостити неочікуваних гостей. Готується він дуже швидко. А рецепт був опублікований в старій французькій газеті в 80-х роках.
Ніжна та проста випічка з доступних інгредієнтів неодмінно стане улюбленим десертом на вашому столі.
Інгредієнти
- яйця
- 3 шт.
- цукор
- 120 г
- олія
- 100 г
- молоко
- 100 мл
- борошно
- 200 г
- розпушувач
- 12 г
- сметана
- 3 ст. ложки
- буль-які ягоди
- 100 г
Процес приготування:
- Розбийте два яйця, додайте 100 г цукру і збийте до густої піни. Додайте молоко і олію, ретельно перемішайте. Тепер просійте борошно з розпушувачем, знову перемішайте.
- Застеліть пергаментом форму для запікання, влийте тісто, рівномірно розподіліть його.
- В окремій мисці змішайте одне яйце, 20 г цукру і сметану. За допомогою чайної ложки викладіть масу візерунком зверху на тісто.
- Заморожені або свіжі ягоди викладіть зверху. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. За бажанням, після випікання можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!