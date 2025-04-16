Рецепт паски на літр молока: надбання багатьох поколінь

Паска на літрі молока

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Справжня окраса Великодня та символ щирої радості — це, безперечно, ароматна, пухка паска. Існує безліч рецептів цієї святкової випічки, але особливої уваги заслуговує рецепт, який передається з покоління в покоління українських господинь — паска на літрі молока.

Якщо ви шукаєте надійний рецепт паски на літр молока, який неодмінно порадує вас і ваших близьких, то ви на правильному шляху. Ця паска стане справжньою родзинкою вашого святкового столу, гармонійно доповнивши атмосферу весняного торжества.

Інгредієнти

Свіже молоко — 1 літр

Пшеничне борошно вищого ґатунку — 3 кілограми

Цукровий пісок — 1,2 кілограма

Свіжі дріжджі — 100 грамів

Курячі яйця — 10 штук (цілих) та додатково 7 жовтків

Маргарин (розм’якшений) — 200 грамів

М’який смалець (або вершкове масло розм’якшене) — 200 грамів

Цедра одного великого лимона (лише жовта частина)

Родзинки (промиті та просушені) — 600 грамів

Горілка — невелика кількість (приблизно 1-2 столові ложки)

Покроковий процес приготування

Готуємо опару. У глибокій мисці розітріть свіжі дріжджі з частиною цукру (приблизно 2-3 столові ложки) до рідкої консистенції. Додайте до дріжджів жовтки та цілі яйця і ретельно перемішайте. Потім введіть розм’якшений маргарин, м’який жир (або масло) та все молоко. Знову добре перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Після цього поступово додайте невелику кількість просіяного борошна, щоб консистенція опари нагадувала густу сметану. Накрийте миску з опарою чистою тканиною або харчовою плівкою і поставте в тепле місце без протягів на 30 хвилин. Опара повинна збільшитися в об’ємі приблизно вдвічі та стати пухирчастою — це свідчить про те, що дріжджі почали активно працювати. Замішуємо ароматне тісто. Коли опара підійшла, додайте до неї натерту цедру одного лимона, яка додасть пасці неповторного аромату. Поступово, невеликими порціями, просіюйте решту борошна в миску з опарою, безперервно замішуючи тісто. Спочатку це можна робити ложкою або лопаткою, а потім перейдіть до ручного замішування на присипаній борошном поверхні. Тісто повинно вийти м’яким, еластичним і трохи липким до рук. Додаємо родзинки та «секретний» інгредієнт. Промиті та ретельно просушені родзинки поступово вмішайте в готове тісто, рівномірно розподіляючи їх по всій масі. Наприкінці додайте невелику кількість горілки. Вважається, що горілка робить тісто більш пухким і запобігає осіданню паски під час випікання. Перше піднімання тіста. Сформуйте з тіста кулю та перекладіть її у велику миску, змащену рослинною олією. Накрийте миску чистою тканиною або харчовою плівкою і поставте в тепле місце без протягів, щоб тісто знову піднялося, збільшившись в об’ємі приблизно вдвічі. Цей процес може зайняти від однієї до півтори години, залежно від температури в приміщенні та активності дріжджів. Формування пасок. Коли тісто добре підійшло, обережно обімніть його руками, випускаючи зайве повітря. Розділіть тісто на порції відповідно до розміру ваших форм для випікання пасок. Змастіть форми зсередини рослинною олією або вистеліть пергаментним папером. Викладіть тісто у форми, заповнюючи їх лише на третину об’єму. Знову накрийте форми тканиною і залиште в теплому місці для другого піднімання, доки тісто не збільшиться вдвічі та не досягне країв форми. Випікання святкової паски. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Обережно поставте форми з пасками в розігріту духовку. Маленькі паски зазвичай випікаються близько 30 хвилин, а більші можуть потребувати трохи більше часу. Готовність паски можна перевірити дерев’яною шпажкою — якщо після протикання вона виходить сухою, без слідів сирого тіста, значить паска готова. Охолодження та прикрашання. Готові паски обережно вийміть з духовки та залиште охолоджуватися у формах протягом 10-15 хвилин. Потім дістаньте їх з форм і повністю остудіть на решітці. За бажанням, прикрасьте паски білковою глазур’ю, посипкою, цукатами або іншими святковими елементами.