Рецепт пухкої паски, те, що ви шукали: залишається м’якою та не кришиться протягом тижня

Паска як пух

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Хочете спекти надзвичайно м’які паски без зайвого клопоту? Та й щей, щоб вони не черствіли цілий тиждень? Пропонуємо рецепт пухкого тіста, завдяки якому ваші паски залишаться свіжими та ніжними довгий час

Що знадобиться:

Молоко — 250 мл

Свіжі дріжджі — 25 г (або сухі — 10 г)

Борошно пшеничне — 800 г

Яйця курячі — 3 штуки

Масло вершкове — 100 г

Цукор білий кристалічний — 120 г

Ванілін — 1 г

Родзинки без кісточок — 150 г

Сіль кухонна — дрібка

Як готувати:

Спочатку потрібно трохи підігріти молоко (250 мл) і вилити його в миску. Додаємо туди 25 грамів свіжих дріжджів, можна замінити і на 10 г сухих. Ретельно перемішуємо й додаємо 250 г просіяного борошна. Знову перемішуємо. Накриваємо миску й ставимо у тепле місце приблизно на 30 хвилин — маса має помітно збільшитися в об’ємі. Зручно ставити у духовку, виставивши температуру 40°C. Поки опара піднімається, відокремлюємо білки від жовтків (три яйця). До жовтків додаємо цукор з ваніліном і збиваємо міксером до білої пухкої маси. Білки з дрібкою солі теж збиваємо — до стійкої піни. Далі до готової опари вмішуємо жовткову суміш, перемішуємо. Потім додаємо м’яке масло (100 г), яке потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Додаємо збиті білки й ретельно перемішуємо. Далі — поступово всипаємо решту борошна. Його може знадобитися трохи більше або менше — залежить від розміру яєць і вологості самого борошна. Тісто викладаємо на поверхню, посипану борошном, і добре вимішуємо. Надлишково додавати борошна не варто — інакше тісто буде «забитим». Правильно замішане тісто повинно бути м’яким і трохи липнути до рук. Після цього перекладаємо його в миску, накриваємо рушником і знову залишаємо в теплі на годину. Коли тісто піднялося, додаємо родзинки. Перед тим як змішувати, родзинки треба промити, просушити і трохи обваляти в борошні. Також можна додати подрібнені горіхи або цукати — за бажанням. Після цього знову добре вимішуємо тісто і залишаємо ще на пів години, щоб воно піднялося вдруге. Коли об’єм збільшився, обминаємо тісто і розкладаємо у форми, заповнюючи їх на третину. Знову накриваємо рушником. Коли паски піднімуться, ставимо в духовку при температурі 100°C — на 15 хвилин. Потім підвищуємо температуру до 180°C і печемо до готовності. Готовність перевіряємо дерев’яною шпажкою. Якщо верх надто швидко рум’яниться, а всередині ще сиро — накриваємо фольгою й допікаємо. Автору знадобилося ще 20 хв. Після цього паски залишають охолонути на столі 10 хвилин. Готово — можна прикрасити за смаком.

Завдяки цьому рецепту ваші паски вийдуть надзвичайно ніжними, повітряними та залишаться м’якими та смачними протягом усього тижня.