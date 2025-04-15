Рецепт пухкої паски, яка завжди вдається

Якщо ви колись засмучувалися через невдалу паску, пропонуємо рецепт паски, яка завжди виходить. За словами відомого кулірара Вадима Бжезинського це «Паска, яка вдається завжди!»

300 г цукатів (або кураги та родзинок)

У тепле молоко додайте дріжджі, половину згущеного молока, третину борошна та сіль. Ретельно перемішайте, накрийте рушником і поставте в тепле місце на 30 хвилин, щоб тісто збільшилося вдвічі.

Коли тісто підійшло, додайте жовтки. Додайте другу половину згущеного молока та решту борошна. Замісіть тісто і додайте вершкове масло, цукати, попередньо замочені та посипані борошном, і цедру лимона.

Залиште тісто, накрите рушником, на 40 хвилин у теплому місці. Змастіть руки та форми для пасок олією. Розкладіть тісто по формах.

Накрийте рушником і залиште ще на 35–40 хвилин. Випікайте в розігрітій духовці при 180 °C протягом 45–50 хвилин.

Збийте яєчні білки кімнатної температури, додайте сіль, цукрову пудру (або цукор), ванільний цукор до половини та збивайте до утворення стійких піків. Додайте лимонний сік і збивайте ще 30 секунд.